ঢাবি কেমিস্ট্রি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নির্বাচিত ডেপুটি সেক্রেটারি সুব্রত পাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর কেমিস্ট্রি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন কারিগরি অধিদপ্তরের পরিচালক সুব্রত পাল। শনিবার (১৮ এপ্রিল) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা, পুনর্মিলনী ও কার্যকরী কমিটি গঠন সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তাকে এ পদে নির্বাচিত করা হয়।
অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে পদাধিকারবলে দায়িত্ব পালন করবেন রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ফরিদা বেগম। তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর।
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর)-এর চেয়ারম্যান ড. সামিনা আহমেদ এবং বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন। অনুষ্ঠানে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব অধ্যাপক ড. মো. আফতাব আলী শেখ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম রসায়ন বিভাগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার্থীদের কল্যাণে অ্যালামনাইদের আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রদান, একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সম্পর্ক জোরদার এবং গবেষণার উন্নয়নে অ্যালামনাইদের সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
প্রধান অতিথি অধ্যাপক তিতুমীর শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে একাডেমিয়া-ইন্ডাস্ট্রি সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি এ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
অনুষ্ঠানে বিভাগের ছয়জন বিশিষ্ট অ্যালামনাইকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তারা হলেন—মো. মনিরুল হক চৌধুরী এমপি, অধ্যাপক ড. এ এম শফিকুল আলম, অধ্যাপক ড. ফরিদা আখতার, অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসাইন, অধ্যাপক ড. নিশাত আহমেদ পাশা এবং অধ্যাপক ড. মাহতাবুদ্দিন আহমেদ।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক ড. ফারহানা খানম ফেরদৌসী ও সহযোগী অধ্যাপক মো. কামরুল হাসান।