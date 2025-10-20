রাজনীতিতে অনৈক্যের সুর : মির্জা ফখরুল

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের রাজনীতিতে ঐক্যের সম্ভাবনা তৈরি হলেও রাজনৈতিক অঙ্গনে অনৈক্যের সুর লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
সোমবার (২০ অক্টোবর) রাজধানীর কাকরাইলের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে রাজনীতিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার বড় সুযোগ এসেছে। কিন্তু আমরা চারদিকে দেখছি রাজনীতিকদের মাঝে অনৈক্য, যা অত্যন্ত হতাশাজনক।
‘পৃথিবী প্রতিযোগিতার পৃথিবী হয়ে গেছে, যদি তুমি টিকতে না পারো তুমি নিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।
দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দুরবস্থার জন্য রাজনীতিবিদ ও আমলাতন্ত্রকে দায়ী করেন বিএনপি মহাসচিব। তার ভাষায়, ‘আমাদের দুর্ভাগ্য, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের। এর জন্য দায়ী রাজনীতিবিদ ও আমলাতন্ত্র।’
এর আগে তিনি বলেন, গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশে যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, তা কাজে লাগাতে না পারলে জাতি আবারও পিছিয়ে পড়বে।