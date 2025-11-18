দশ মাসে রাজধানীতে ১৯৮ হত্যাকাণ্ড : ডিএমপি

ভিনিউজ : গত ১০ মাসে রাজধানীতে মোট ১৯৮টি হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) উপপুলিশ কমিশনার তালেবুর রহমান।

মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান তিনি।

তালেবুর রহমান বলেন, গত ১০ মাসে রাজধানীতে মোট ১৯৮টি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এর মধ্যে শুধু অক্টোবর মাসে রাজধানীতে ১৮টি হত্যাকাণ্ড হয়েছে। বেশিরভাগ ঘটনায় দোষীদের আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। পূর্বশত্রুতা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, আধিপত্য বিস্তারসহ নানা করণে এসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

এ সময় তিনি বলেন, পল্লবীতে যুবদল নেতা গোলাম কিবরিয়া হত্যার ঘটনায় পুলিশ অনুসন্ধান করছে। এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজনকে, যার নাম জনি।

তদন্তের বিষয়টি জানিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, তদন্ত এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করা যায়নি। দোষীদের গ্রেপ্তারে পুলিশ সচেষ্ট রয়েছে। তিনি আরও জানান, রাজধানীতে যে কোনো ধরনের নাশকতা প্রতিহত করার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছে এবং পর্যাপ্ত জনবল মোতায়েন করা হয়েছে।

