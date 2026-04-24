ওপেন এআই উন্মোচন করল GPT-5.5: আরও বুদ্ধিমান, নিজে থেকেই সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদনে সক্ষম

ভিনিউজ : নতুন দিল্লি: প্রযুক্তি সংস্থা OpenAI তাদের সর্বাধুনিক এআই মডেল ChatGPT 5.5 (GPT-5.5) উন্মোচন করেছে, যা এখন পর্যন্ত তাদের সবচেয়ে স্মার্ট এবং ব্যবহার বান্ধব সংস্করণ বলে দাবি করা হয়েছে।
কোম্পানির মতে, এই নতুন মডেলটি এআই প্রযুক্তিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে—এটি শুধু নির্দেশনা অনুসরণ করে না, বরং নিজেই পরিকল্পনা করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদন করতে পারে।
আগের সংস্করণগুলোর তুলনায় GPT-5.5-এর বড় পার্থক্য হলো, এটি অস্পষ্ট বা জটিল নির্দেশনা পেলেও তা বিশ্লেষণ করে কাজের ধাপ নির্ধারণ করতে পারে। ব্যবহারকারী যদি একটি সাধারণ বা অসম্পূর্ণ ধারণা দেয়, তাহলেও মডেলটি নিজে থেকেই পরিকল্পনা তৈরি, প্রয়োজনীয় টুল ব্যবহার, নিজের কাজ যাচাই এবং শেষ পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম।
বিশেষ করে কোডিং এবং কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে GPT-5.5 উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখিয়েছে। “টার্মিনাল-বেঞ্চ ২.০” পরীক্ষায়, যেখানে জটিল কমান্ড-লাইন ওয়ার্কফ্লো এবং বিভিন্ন টুলের সমন্বয় দরকার হয়, সেখানে এটি ৮২.৭% সঠিকতা অর্জন করেছে-যা নতুন এক রেকর্ড হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
কোম্পানির ভাষ্য অনুযায়ী, এই মডেলটি কোড লেখা ও ডিবাগিং, অনলাইন গবেষণা, ডেটা বিশ্লেষণ, ডকুমেন্ট ও স্প্রেডশিট তৈরি এবং বিভিন্ন সফটওয়্যার অ্যাপ পরিচালনায় দক্ষ।
সব মিলিয়ে, GPT-5.5 এআইকে শুধু সহকারী নয়, বরং একটি “স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্মী” হিসেবে গড়ে তোলার দিকে বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।