,কোন ক্ষোভের কথা জানালেন দীপিকা?
একাধিক দেশে মেটা এআই-এর কণ্ঠ হয়েছেন তিনি। বলিউডেও তিনি ‘ডিভা’ তকমা পেয়েছেন। কিন্তু তাও তাঁর নিন্দকের সংখ্যা কম নয়। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে, কখনও আবার সম্পর্ক নিয়ে কথা বলে কটাক্ষের শিকার হয়েছেন। এমনকি কণ্ঠস্বর নিয়েও খোঁচা দেওয়া হয়েছে তাঁকে। সম্প্রতি এই সব নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে মুখ খুললেন দীপিকা পাড়ুকোন।
মহিলারা বেশি মতামত প্রকাশ করলেই প্রমাদ গোনে পুরুষশাসিত সমাজ। সম্পর্ক নিয়ে দীপিকা বলেছিলেন, অন্য পুরুষদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছেন ঠিকই, কিন্তু মনে থেকে গিয়েছে রণবীর সিংহ। তাই তাঁকেই জীবনসঙ্গী বানিয়েছেন তিনি। এক মহিলার মুখে এমন মন্তব্য শুনে নীতিপুলিশি শুরু হয় সমাজমাধ্যমে। তবে তাতে খুব একটা গুরুত্ব দেননি অভিনেত্রী। দীপিকার কণ্ঠস্বর ও ইংরেজি উচ্চারণ নিয়েও ব্যঙ্গ করা হয়েছিল একসময়। সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন তিনি।
কিছু দিন আগেই মেটা এআই-এর কণ্ঠ হয়েছেন তিনি। বিভিন্ন দেশে তাঁর কণ্ঠ শোনা যাবে মেটা এআই হিসাবে। সেই প্রসঙ্গে দীপিকা বলেছেন, “সত্যিই বিষয়টি বেশ মজার! কারণ আমি অভিনয়জগতে আসার পরে আমার কণ্ঠস্বর নিয়ে বহু মশকরা হয়েছে। আর এখন হঠাৎ আমি মেটা এআই-এর কণ্ঠ। খুব অদ্ভুত!”
ভারতীয় টানে ইংরেজি উচ্চারণ করেন, এই নিয়েও কটাক্ষ করা হয়েছিল দীপিকাকে। কিন্তু নিজের উচ্চারণ বদলাননি তিনি। তাই অভিনেত্রীর কথায়, “আমার উচ্চারণ নিয়েও ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। কিন্তু আমার উচ্চারণের দায় বরাবর আমি নিয়েছি। আমার মনে হয়েছিল, সেই কারণেই এটা হয়েছে।”
-আনন্দ বাজার