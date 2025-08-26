নোটিশের জবাব দিলেও, ফজলুর রহমান তিন মাসের জন্য পদ স্থগিত করল বিএনপি
বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ফজলুর রহমানের প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলীয় সব ধরনের পদ তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিএনপির দায়িত্বশীল নিশ্চিত করেছে।
গত রোরবার ফজলুর রহমানের নামে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে বিএনপি। পরে তিনি ওই নোটিশের লিখিত জবাব না দিয়ে সময় বাড়ানোর আবেদন করেন। দলের পক্ষ থেকে সোমবার আরও ২৪ ঘণ্টার সময় বাড়ানো হয়।
আজ মঙ্গলবার ফজলুর রহমান লিখিত জবাব দেন। সংশ্লিষ্ট বিএনপি সূত্র বলেছে, ফজলুর রহমান যে জবাব দিয়েছেন, তা দলের কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। যদিও বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁর অবদানকে সম্মান জানিয়ে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, তবে শৃঙ্খলা রক্ষায় দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁর সদস্যপদসহ সব পদ তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।
দলীয় সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, ফজলুর রহমান এখন থেকে টক শো কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো বক্তব্য দেওয়ার সময় যেন দেশের মর্যাদা ও দলের নীতিমালা ক্ষুণ্ন না হয় এবং দেশের জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না লাগে, সেদিকে তাঁকে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।
বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে দেওয়া বিভিন্ন বক্তব্য-বিবৃতি ও টেলিভিশন টক শোতে কথা বলার মধ্য দিয়ে ব্যাপক আলোচনায় রয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাঁর অবস্থানকে অনেকেই প্রশংসা করেন। আবার তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য বিতর্ক তৈরি করেছে, সমালোচনাও করছেন কেউ কেউ।
এর মধ্যে গত রোববার জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে ‘কুরুচিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য’ দেওয়ার অভিযোগে ফজলুর রহমানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় বিএনপি। এরপর ওই দিন মধ্যরাত থেকে তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ফজলুর রহমানের বাসার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন একদল ব্যক্তি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতকাল সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে ফজলুর রহমান সাংবাদিকদের কাছে বিষয়টি নিয়ে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর ওপর ‘মব জাস্টিস’ চলতে পারে কি না, সেই প্রশ্নও দেশবাসীর উদ্দেশে করেন এই মুক্তিযোদ্ধা। এরপর আজ তিনি বিএনপির নোটিশের জবাব দেওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত নিল দলটি।
বিএনপির নোটিশের যে জবাব দিয়েছেন ফজলুর রহমান
বিএনপির কারণ দর্শানোর নোটিশের যে জবাব ফজলুর রহমান দিয়েছেন, সেটার একটি অনুলিপি বিএনপির সূত্রে পাওয়া গেছে। জবাবটি নিচে হুবহু তুলে ধরা হলো:
১) কোটাবিরোধী আন্দোলন যখন ছাত্রদের নেতৃত্বে প্রথম শুরু হয়েছিল, তা ছিল নির্দলীয় চরিত্রের এবং রাজনৈতিক দাবি বিবর্জিত। আমিই প্রথম তাদেরকে ইউটিউবের মাধ্যমে উৎসাহ দিয়ে বক্তব্য দিয়েছিলাম, ‘বাবারা তোমরা শুধু চাকুরী চাও, গণতন্ত্র চাও না? তোমরা গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন কর।’
২) জুলাই আন্দোলনের পরতে পরতে সমস্ত কিছুর সঙ্গে জীবনের শঙ্কা নিয়েও যুক্ত ছিলাম, যা আমার দল এবং এ দেশের সমস্ত মানুষ জানে।
৩) ২০২৩ ইং সনের ২৮ শে অক্টোবরে বিএনপি আহত লক্ষ লক্ষ জনতার মহাসমাবেশকে স্বৈরাচারী সরকার ১ ঘণ্টার আক্রমণে ভেঙে দিয়েছিল। পঁচিশ হাজারের বেশি নেতা-কর্মী যখন জেলে ছিল, লক্ষ লক্ষ নেতা-কর্মী যখন মিথ্যা মামলার আবর্তে পড়ে জীবন বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমি তখন প্রতিদিন অনলাইন এবং টেলিভিশন টক শোর মাধ্যমে নেতা-কর্মীদের উজ্জীবিত করেছি এবং জাতির সামনে আশার আলো জাগিয়ে রেখেছি।
৪) ৫ই আগস্ট আন্দোলনে বিজয়ের মাধ্যমে শেখ হাসিনাসহ ফ্যাসিস্ট শক্তি পালিয়ে গেল এবং জনগণ বিজয়ী হলো আমি সেই সময়ে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা সারজিস আলম ‘ইসলামী ছাত্রশিবিরের’ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সম্মেলনে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল ‘জামায়াত-শিবিরই ছিল জুলাই আন্দোলনের মূল ভ্যানগার্ড’। আমি সেদিনই প্রমাদ গুণলাম এবং আন্দোলনের সমস্ত বিজয়কে তারা নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত করল।
৫) আমি জামায়াত-শিবির ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের এই অনৈতিক দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে শতবার বলেছি। বিগত ১৫ বছরের আন্দোলনে জমিটি তৈরি করেছিল বিএনপি, বীজ এবং চারা রোপণ করেছিল বিএনপি, তৈল মবিল পানি দিয়ে ধান ফলিয়ে ছিল বিএনপি, কিন্তু ধান কাটার লগ্নে ছাত্র আন্দোলনের নেতারা সেই তৈরি ধানটি কেটে দিয়েছিল। তারা ছিল আমার ভাষায় ‘দাওয়াল’, কাজেই আন্দোলনের সমস্ত ফসল পাওয়ার দাবিটি অনুচিত।
৬) কিন্তু পরবর্তী সময়ে অবাক বিস্ময়ে সবাই দেখল, ’৭১-এর পরাজিত শক্তি জামায়াত-শিবির স্বদর্পে মাঠে হাজির হয়েছে এবং দাবি করছে সমস্ত আন্দোলনের ভ্যানগার্ড তারাই এবং শুধু একটা নির্বাচনের জন্যই তারা আন্দোলন করেনি বরং ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকারের মতো দুঃসাহস তারা প্রদর্শন করতে লাগল। জামায়াত-শিবিরের পত্রিকায় আহ্বান জানানো হলো; ’৭১-এ যারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিল তারা আল্লাহর কাছে মাফ চাও’ (সূত্র: বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা)। সেদিন থেকে বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে ‘মুক্তিযোদ্ধা’ হিসেবে তাদেরকে সাবধান করার চেষ্টা করেছি।
৭) এরপর থেকে জামায়াত-শিবির এবং এনসিপি একসাথে বলতে শুরু করল, ১৯৪৭ হলো প্রথম স্বাধীনতা এবং ২০২৪ ইং হলো দ্বিতীয় স্বাধীনতা, আর ১৯৭১ হলো ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া (সূত্র: বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা)। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মনে হলো, এসব অশ্রাব্য এবং মিথ্যা তথ্য শুনার আগে আমার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। তাই জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের সত্য কথাগুলো বলতে শুরু করলাম এবং জামায়াত-শিবিরকে ‘কালো শক্তি’ চিহ্নিত করে এনসিপিকে তাদের সহযোগী বলতে শুরু করলাম। তারাই এখন দেশের সমস্ত প্রশাসন, অর্থ এবং বিশ্ববিদ্যালয় দখল করেছে।