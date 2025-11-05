৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি আগামী সপ্তাহে, ক্যাডার পদ ১৭০০

চলতি সপ্তাহে ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কথা থাকলেও তা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি আগামী সপ্তাহে প্রকাশ করা হতে পারে। এতে ক্যাডার পদ থাকতে পারে ১ হাজার ৭০০-এর বেশি। এছাড়া প্রায় এক হাজারের মতো নন-ক্যাডার পদ থাকবে। সবমিলিয়ে প্রায় তিন হাজার পদে নিয়োগে ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।
বুধবার (৫ নভেম্বর) সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। পিএসসি কর্মকর্তারা জানান, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে কয়েকদিন আগে প্রায় ২ হাজার ৮০০ পদে নিয়োগের চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যে ১ হাজার ৭০০-এর বেশি ক্যাডার পদ। আর বাকি এক হাজার নন-ক্যাডার। তবে নন-ক্যাডার পদ বাড়তে পারে।
বিজ্ঞপ্তি কবে নাগাদ প্রকাশ করা হবে তা স্পষ্ট করে জানাতে পারেননি পিএসসির ক্যাডার শাখার কর্মকর্তারা। তারা জানান, চলতি সপ্তাহে ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চেষ্টা করা হচ্ছিল। সেটা সম্ভব না হওয়ায় আগামী সপ্তাহ, অর্থাৎ ১৩ নভেম্বরের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হতে পারে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আবেদন নেওয়া হবে।
এদিকে, বিসিএসের আবেদন ফি, মৌখিক পরীক্ষার নম্বরসহ কয়েকটি বিষয়ে পরিবর্তন এনেছে পিএসসি। ২০২৪ সালের ১১ ডিসেম্বর জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী- সাধারণ প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ৭০০ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা করা হয়। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকার পরিবর্তে করা হয় ৫০ টাকা। এছাড়া বিসিএসে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩০ বছরের পরিবর্তে ৩২ বছর করা হয়েছে।
সবশেষ অনুষ্ঠিত ৪৭তম সাধারণ বিসিএসে মোট ৩ লাখ ৭৪ হাজার ৭৪৭ জন চাকরিপ্রার্থী আবেদন করছিল। ৪৭তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সেই মোট শূন্য ক্যাডার পদের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৪৮৭। নন-ক্যাডার পদের সংখ্যা ছিল ২০১টি।