১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বুয়েটের সব পরীক্ষা স্থগিত

ভিনিউজ : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) স্নাতক পর্যায়ের সব পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
বুধবার (২৭ আগস্ট) রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. এনএম গোলাম জাকারিয়ার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় আগামী ৩০ আগস্ট থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন লেভেল ও টার্মের সব পরীক্ষা স্থগিত থাকবে।
এতে আরও বলা হয়, একাডেমিক কাউন্সিলে আলোচনা সাপেক্ষে পরবর্তীতে পরীক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।
এর আগে, বুধবার (২৭ আগস্ট) সকালে তিন দফা দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন বুয়েট শিক্ষার্থীরা। এদিন দুপুরে শিক্ষার্থীরা প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন ‘যমুনা’ অভিমুখে যাত্রা শুরু করলে পুলিশ বাধা দেয়। এতে উভয়পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ, টিয়ার শেল ও জলকামান ব্যবহার করে। পরে আবারও শাহবাগে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। রাত সাড়ে ১০টার পর শাহবাগ মোড় ছাড়েন তারা।
দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএসসি ইঞ্জিনিয়াররা ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে ‘প্রকৌশলী’ উপাধি ব্যবহার করতে না দেওয়াসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন। অন্যদিকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা উপসহকারী প্রকৌশলী পদে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ বন্ধসহ সাত দফা দাবিতে আন্দোলন চালাচ্ছেন।