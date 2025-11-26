হাসিনাকে ফেরত চেয়ে বাংলাদেশের পাঠানো চিঠি পরীক্ষা করে দেখছে ভারত: জয়সওয়াল

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

 

ভিনিউজ : মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে বাংলাদেশের সরকার যে চিঠি দিল্লিতে পাঠিয়েছে, ভারত সরকার সেটি পরীক্ষা করে দেখছে বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

বুধবার নয়াদিল্লিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। “বিচারিক ও অভ্যন্তরীণ আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এটি পরীক্ষা করা হচ্ছে,” বলেন মি. জয়সওয়াল।

এর আগে, শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ভারত বলেছিল, “আমরা শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি এবং স্থিতিশীলতাসহ বাংলাদেশের জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থের বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা অব্যাহতভাবে সব অংশীজনের সঙ্গে গঠনমূলকভাবে যুক্ত থাকবো।”

এদিকে, বুধবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন জানিয়েছেন যে, ভারতের কাছে পাঠানো চিঠির কোনো জবাব এখনো পাননি তারা। “কোনো উত্তর আসেনি। এত তাড়াতাড়ি উত্তর আশাও করি না আমরা,” বলেন মি. হোসেন।

পূর্বের খবরপ্রাথমিক শিক্ষকদের ৩ দিনের কর্মবিরতি শুরু
পরবর্তি খবরবিশ্বে জনবহুল শহরের তালিকায় ২ নম্বরে ঢাকা, শীর্ষে জাকার্তা

এই সংক্রান্ত আরো খবর...