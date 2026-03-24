রেডিও তেহরান : চারটি মার্কিন ঘাঁটি ও ইসরায়েলি বহু সামরিক-অবকাঠামোতে আবারও ইরানের বিধ্বংসী আঘাত

রেডিও তেহরান : চারটি মার্কিন ঘাঁটি ও ইসরায়েলি বহু সামরিক-অবকাঠামোতে আবারও ইরানের বিধ্বংসী আঘাত
পার্সটুডে/ ভিনিউজ : ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি মার্কিন ও ইসরায়েলি অবস্থানগুলোতে ‘সত্য-প্রতিশ্রুতি-৪’ শীর্ষক প্রতিশোধমূলক অভিযানের ৭৬ তম পর্বের হামলাগুলো চালিয়েছে।
এ পর্বে আঘাত হানা হয় চারটি মার্কিন ঘাঁটি ও ইসরায়েলের বেশ কিছু সামরিক অবকাঠামোতে। মার্কিন ঘাঁটিগুলো হল: আযযাফরাহ, ভিক্টোরিয়া (ইরাক), পঞ্চম নৌ-বহর (বাহরাইন) ও কিং সুলতান ঘাঁটি (সৌদি আরব)। ইরানের ‘কিয়াম’ ও ‘জুলফাকার’ নামের এক ঝাঁক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন এইসব ঘাঁটিতে সফলভাবে আঘাত হানে।
ইহুদিবাদী ইসরায়েলের এশকেলন, তেলআবিব এবং হাইফা ছাড়াও কথিত ইসরায়েল অর্থাৎ অধিকৃত দক্ষিণ ফিলিস্তিনের গুশদান ও আসকালানে অবস্থিত ইসরায়েলি সামরিক অবকাঠামোগুলোতে সফলভাবে আঘাত হানে ইরানের অতি-ভারি বিস্ফোরকবাহী ও গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র ‘খাইবার-শেকান’ (খাইবার-বিধ্বংসী) ও ‘কিয়াম’ (উত্থান) নামের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো।
ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী এর আগে বার বার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, ইরান তার ভূমি ও সার্বভৌমত্বের ওপর যেই দেশের যেই স্থান থেকেই হামলা করা হোক না কেন আগের চেয়েও বেশি কঠোর ও বিধ্বংসী মাত্রায় জবাব দেবে।