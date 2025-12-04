রয়টার্সের প্রতিবেদন : হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর রাজনৈতিক ভিত্তি অর্জনে লড়ছে বাংলাদেশের জেন-জি

ভিনিউজ ডেস্ক : দীর্ঘদিনের নেত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর বাংলাদেশের ছাত্ররা যখন চলতি বছর একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন, তখন হাজার হাজার মানুষ তাদের কথা শুনতে ভিড় জমান। কিন্তু এখন সেই দলটি রাজপথের শক্তিকে ভোটে রূপান্তর করতে হিমশিম খাচ্ছে।
দশকের পর দশক ধরে চলে আসা স্বজনপ্রীতি ও দুই দলের আধিপত্য থেকে দেশকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি পূরণের লড়াইয়ে নামা ছাত্রনেতৃত্বাধীন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের আগে গভীর নেটওয়ার্ক ও বিপুল সম্পদসম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখোমুখি হচ্ছে।
পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘আমাদের সংগঠন দুর্বল, কারণ এটিকে গড়ে তোলার জন্য আমাদের পর্যাপ্ত সময় নেই।’
নাহিদ গত বছরের মারাত্মক সরকারবিরোধী বিক্ষোভের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের অধীনে তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসনে সংক্ষিপ্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
রাজধানী ঢাকার একটি বহুতল ভবনে অবস্থিত দলীয় কার্যালয় থেকে ২৭ বছর বয়সী এই নেতা আরও বলেন, ‘আমরা এটা সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু আমরা এখনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি।’
জনমত জরিপ অনুসারে, ৩০০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে কাজ করা এনসিপি মাত্র ৬% সমর্থন নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে – প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে অনেক পিছিয়ে, যারা ৩০% ভোট নিয়ে এগিয়ে রয়েছে।
এমনকি জামায়াতে ইসলামীও এনসিপির চেয়ে ভালো অবস্থানে- ২৬% ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের ডিসেম্বরের জরিপে এসব উঠে এসেছে।
বিক্ষোভে থাকা ২৫ বছর বয়সী প্রাপ্তি তাপসী দুটি প্রভাবশালী দলের দশকের পর দশক ধরে চালা শাসন ভেঙে ফেলতে নতুনদের দিকে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি হতাশ হন। তিনি বলেন, ‘যখন তারা প্রথম অভিযান শুরু করে, তখন আমিও তাদের মধ্যে আশার আলো দেখতে পাই, সবার মতো।’
নারীবাদী কর্মী তাপসী বলেন, ‘তারা বলে যে, তারা মধ্যপন্থী- কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড এর সঙ্গে মেলে না। তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে অবস্থান নিতে দ্বিধা করে, তা সে সংখ্যালঘু অধিকার হোক বা নারী অধিকার। কিন্তু যখন তারা তা করে, তখন অনেক দেরি হয়ে যায়।’
ক্রমবর্ধমান হতাশার আরেকটি লক্ষণ ছিল সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে একটিও আসন জিততে ব্যর্থতা।
হাসিনার আওয়ামী লীগ – যারা এখনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছে না, তারা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করা হলে অস্থিরতার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশের টেক্সটাইল শিল্পকে বিপন্ন করতে পারে।
রাজনৈতিক জোটের জন্য আলোচনা
নেতারা বলছেন, কাঠামোগত অবস্থান, তহবিলের অভাব এবং নারী ও সংখ্যালঘুদের অধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে অবস্থানের কারণে এনসিপি বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য দলের সঙ্গে আলোচনা করছে।
ঝুঁকি স্বীকার করে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন সিনিয়র এনসিপি নেতা রয়টার্সকে বলেন, ‘আমরা যদি স্বাধীনভাবে দাঁড়াই, তাহলে একটি আসনও নাও জেতার সম্ভাবনা রয়েছে।’
অন্যদিকে বিশ্লেষকরা বলছেন, একটি জোট হলে, তা দলটির ‘বিপ্লবী’ ভাবমূর্তি নষ্ট করার ঝুঁকি রাখে।
ঢাকা-ভিত্তিক লেখক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক আলতাফ পারভেজ বলেন, ‘যদি তারা জোট করে, তাহলে জনগণ আর তাদেরকে আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জামায়াতের বাইরে একটি স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে দেখবে না।’
রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং একজন এনসিপি নেতা বলেন, এই গণঅভ্যুত্থান হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য দলীয় লাইন পেরিয়ে ছাত্রদের কিছুক্ষণের জন্য একত্রিত করেছিল, তবে বেশিরভাগই পরে তাদের নিজ নিজ দলে ফিরে যায়। এনসিপি গঠনের জন্য মাত্র একটি অংশ থেকে যায়।
এখন দলটি এমন প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখোমুখি হচ্ছে যাদের দীর্ঘস্থায়ী নেটওয়ার্ক এবং গ্রামাঞ্চলের গভীরে বিস্তৃত সুগঠিত যন্ত্রপাতি রয়েছে।
তহবিল সংগ্রহ একটি বাধা
নাহিদ ইসলাম বলেন, অর্থ আরেকটি বাধা। কেননা সদস্যরা প্রচারণা চালিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্ণকালীন চাকরির বেতন, ছোট অনুদান এবং ক্রাউডফান্ডিংয়ের ওপর নির্ভর করে।
২৮ বছর বয়সী হাসনাত আবদুল্লাহর মতো কেউ কেউ গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়ে সমর্থন জোগাড় করার চেষ্টা করেছেন।
তিনি পূর্বাঞ্চলের একটি অঞ্চলের কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘আমার নির্বাচনী এলাকার জনগণকে আমি বলি যে, আমি কৃপণ। আমি তাদের বলেছি যে, একজন নেতার প্রধান কাজ ভোটারদের টাকা দেওয়া নয়, বরং সরকারি তহবিল সঠিকভাবে বরাদ্দ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।’
তবে কিছু এনসিপি নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, যা ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছিল। দল এটি অস্বীকার করে বলছে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের শূন্য-সহনশীলতা নীতি রয়েছে।
‘নতুন কিছু অফার করছি’
তবুও কিছু তরুণ এখনো দলটিকে সমর্থন করার জন্য ঝুঁকছেন। কারণ তারা মনে করেন, অর্থ, পেশীশক্তি এবং রাজবংশীয় শক্তি দ্বারা গঠিত রাজনৈতিক দৃশ্যপটে দলটি আরও সমতাবাদী সংস্কৃতির জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।
এনসিপির একজন সমর্থক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মনজিলা রহমান বলেন, ‘তারা তরুণ, তারা বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছে। আমি আশাবাদী যে, তারা পরিবর্তন আনতে পারবে – যতক্ষণ না তারা নিজেরাই কর্তৃত্ববাদী না হয়।’
গত নভেম্বরে এনসিপি প্রার্থীদের জন্য একটি অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করে। দুই দিনে দেশব্যাপী সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ১ হাজারেরও বেশি আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার নেয়।
তরুণ দলের নেতারা বুথ থেকে বুথে ঘুরে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করেন, যার মধ্যে ছিলেন একজন রিকশাচালক। তিনি পরীক্ষার জন্য একদিনের ছুটি কর্মবিরতি নিয়েছিলেন। বিক্ষোভের সময় পুলিশের ছুরিকাঘাতে আংশিকভাবে অন্ধ হয়ে যাওয়া ২৩ বছর বয়সী এক ছাত্রও সাক্ষাৎকারে ছিলেন।
৩২ বছর বয়সী মোহাম্মদ সুজন খান বলেন, ‘কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, একজন রিকশাচালকের সংসদে কিছু দেওয়ার নেই। আমাকে একটা সুযোগ দিন এবং দেখুন দেশ পরিবর্তনের জন্য আমি কী করি।’
এমন ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তাসনিম জারাকে আকৃষ্ট করে – যিনি কেমব্রিজের সফল ক্যারিয়ার ছেড়ে এনসিপিতে যোগদান করেছেন। তিনি দলটিকে ভিত্তি থেকে গড়ে তুলতে সাহায্য করার চেষ্টা করেন।
তিনি বলেন, ‘আমরা রাজনীতিকে উন্মুক্ত করতে চাই, ক্ষমতাবান পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না এবং সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে চাই।’
বিএনপি ও জামায়াত নেতারাও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেন।
বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘ভবিষ্যতে রাজনীতিতে তরুণরাই আধিপত্য বিস্তার করবে, তাই আমরা যদি তাদের সংসদে স্থান দিতে পারি, তাহলে ভালো হবে।’
এনসিপি নেতারা বলছেন, তারা আসন্ন ভোটের বাইরেও চিন্তা করছেন- দীর্ঘমেয়াদে প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সংস্কারের লক্ষ্যে।
এনসিপির হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘জায় কিংবা পরাজয়, নির্বাচনে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে, আমরা নতুন কিছু অফার করছি।’
