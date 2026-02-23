ভারতকে হারানো সম্ভব, প্রমাণ করলো দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

 

ভিনিউজ : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অবশেষে হারের তেঁতো স্বাদ পেলো ভারত। ১২ ম্যাচ পর হেরেছে সূর্যকুমার যাদবের দল। রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) সুপার এইটের ম্যাচে ভারতকে ৭৬ রানে বড় ব্যবধানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। জয়ের নায়ক ডেভিড মিলারের বিশ্বাস– বিশ্বমঞ্চেও ভারতকে হারানো যায়।

ভারতকে হারানোর ম্যাচে ব্যাট হাতে ৩৫ বলে ৬৩ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন মিলার। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে বলেন, ‘ভারত দারুণ একটি দল। তাদের হারানো যায়। তবে আমাদের জন্য এ রকম একটি টুর্নামেন্টে মূল কাজ হলো ছোট ছোট বিষয়গুলো ঠিকঠাক করা এবং নিজেদের কাজ শেষ করা।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা পরিণত দল। ছেলেদের অনেকেই একসঙ্গে অনেক খেলেছে এবং চাপের মধ্যে এই ব্যাপারটি অনেক কাজে দেয়। ব্যাপারটি হলো স্রেফ নিজেদের পথে থাকা, কাজ শেষ করা নিশ্চিত করা এবং আরও বেশি কিছুর তাড়না থাকা।’

দক্ষিণ আফ্রিকার করা ১৮৭ রানের জবাবে ১১১ রানে অলআউট হয়েছে ভারত। এমন দাপুটে জয়ের পরও ম্যাচটি সহজ ছিল বলে জানান মিলার, ‘আমাদের জন্য মোটেও সহজ ছিল না (ম্যাচ জেতা)। ভারতের বিপক্ষে খেলা সব সময়ই কঠিন। এই দলটার বিপক্ষে অনেক খেলেছি এবং তাদের সঙ্গে বা আরও সীমানা আরও ছাড়িয়ে বললে, দুটি বড় দল যখন খেলে তখন মূল ব্যাপারটি হলো ছোট কাজগুলোই লম্বা সময় ধরে ঠিকঠাক করতে পারা। বড় ম্যাচে চাপ থাকেই। সেটাকে কাটিয়ে উঠতে হয়। দলীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন এখানে (ভালো কিছুর জন্য)।’

 

পূর্বের খবর৫ আগস্টের পরের মামলাগুলো যাচাই-বাছাই করা হবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
পরবর্তি খবরআনন্দবাজার প্রতিবেদন : সুপ্রিম-রায় নিয়ে ‘খেলতে এলে আরও শুল্ক’, ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি গোটা বিশ্বকে!

এই সংক্রান্ত আরো খবর...