বিশ্বে জনবহুল শহরের তালিকায় ২ নম্বরে ঢাকা, শীর্ষে জাকার্তা

ভিনিউজ ডেস্ক : শহরমুখী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বড় হচ্ছে মেগা সিটির তালিকা। বাংলাদেশও সেটির ব্যতিক্রম নয়। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনসংখ্যার দিক থেকে জাপানের টোকিওকে পেছনে ফেলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা।
জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগের (ইউএন ডিইএসএ) ‘ওয়ার্ল্ড আরবানাইজেশন প্রসপেক্টাস ২০২৫’ শীর্ষক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।
জাতিসংঘের নতুন এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখন বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহর ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা। আর, যে গতিতে জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে ২০৫০ সাল নাগাদ ঢাকাই হবে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল শহর।
সর্বশেষ তালিকা অনুযায়ী, বর্তমানে ৪ কোটি ১৯ লাখ মানুষ জাকার্তায় বসবাস করেন। ইন্দোনেশিয়ার ঘনবসতিপূর্ণ দ্বীপ জাভার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত জাকার্তা একটি উপকূলীয় শহর।
জাকার্তার পরেই আছে ঢাকা, এই নগরে এখন ৩ কোটি ৬৬ লাখ মানুষ বসবাস করেন। তবে ঢাকার জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তাতে ২০৫০ সাল নাগাদ জাকার্তাকে সরিয়ে ঢাকাই বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নগরে পরিণত হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে জাতিসংঘ।
শীর্ষ ১০ মেগাসিটির (১ কোটির বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত শহর) তালিকাতেও দেখা গেছে এশিয়ার প্রাধান্য। বিশ্বের ৩৩টি মেগাসিটির মধ্যে ১৯টিই এশিয়ায় অবস্থিত। শীর্ষ দশে থাকা অন্য এশীয় শহরগুলো হলো—ভারতের নয়াদিল্লি (৩ কোটি ২ লাখ), চীনের সাংহাই (২ কোটি ৯৬ লাখ), গুয়াংজু (২ কোটি ৭৬ লাখ), ফিলিপাইনের ম্যানিলা (২ কোটি ৪৭ লাখ), ভারতের কলকাতা (২ কোটি ২৫ লাখ) এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল (২ কোটি ২৫ লাখ)। ১৯৭৫ সালে বিশ্বে মেগাসিটি ছিল মাত্র ৮টি।
শীর্ষ ১০-এ এশিয়ার বাইরের একমাত্র শহর মিশরের কায়রো। এই শহরের জনসংখ্যা ৩ কোটি ২০ লাখ। এ ছাড়া লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম শহর ব্রাজিলের সাও পাওলো (১ কোটি ৮৯ লাখ) এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার বৃহত্তম শহর হিসেবে নাইজেরিয়ার লাগোসের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে।
ঢাকার দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষের ভিড়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন এবং জীবিকার সন্ধানে ঢাকায় প্রবেশ করছেন। জাতিসংঘের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে বড় শহরে পরিণত হবে।
এ সময় তালিকার শীর্ষে থাকা জাকার্তাও বড় ধরনের পরিবেশগত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে শহরটির এক-চতুর্থাংশ পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই সংকট মোকাবিলায় ইন্দোনেশিয়া সরকার বোর্নিও দ্বীপে ‘নুসানতারা’ নামে নতুন রাজধানী গড়ে তুলছে। তবে জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, রাজধানী স্থানান্তর হলেও ২০৫০ সালের মধ্যে জাকার্তায় আরও এক কোটি মানুষ বসতি স্থাপন করবে।
জাতিসংঘ এবার নগরায়ণের সংজ্ঞা নির্ধারণে নতুন মাপকাঠি ব্যবহার করেছে। নতুন সংজ্ঞা অনুযায়ী, একটি শহরকে ‘পরস্পর সংলগ্ন জনবসতি’ হিসেবে ধরা হবে, যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে অন্তত ১,৫০০ জন বাস করে এবং মোট জনসংখ্যা কমপক্ষে ৫০,০০০ জন।