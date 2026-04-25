বিয়ে করছেন অনুষ্কা শেট্টী!

নিউজ ডেস্ক
ভিনিউজ : মাসকয়েক আগে বিয়ের খবরে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। ফের গুঞ্জন, বিয়ে করছেন অনুষ্কা শেট্টী। বহু দিন ধরেই চলছে এই জল্পনা। এমনকি, এক সময়ে খবর ছড়ায়, তিনি নাকি প্রভাসকে বিয়ে করছেন। এ বারের গুঞ্জন কি সত্যি?

অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন অনুষ্কা। চলতি বছরেই চার হাত এক করে নেওয়ার পরিকল্পনা তাঁর। বহু বছর ধরে নাকি তাঁর পরিবার তাঁকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিচ্ছিল। অবশেষে তিনি বিয়েতে সম্মতি জানিয়েছেন বলেই খবর।

কয়েক মাস আগে খবর ছড়ায়, এক চিকিৎসকের সঙ্গে নাকি গাঁটছড়া বাঁধছেন তিনি। তবে এ বার শোনা যাচ্ছে, এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করবেন ‘বাহুবলী’র দেবসেনা। খুব শীঘ্রই নাকি বিয়ে নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবেন অনুষ্কা। দুই পরিবারেই নাকি বিয়ে নিয়ে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।
