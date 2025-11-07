বিতর্কের ঝড় : মিস ইউনিভার্সে , ফাইনাল রাউন্ড হবে ২১ নভেম্বর।

ভিনিউজ ডেস্ক : ৭৪তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা এখন তুমুল বিতর্কের কেন্দ্রে। কারণ, থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে এক কর্মকর্তা প্রকাশ্যে মিস মেক্সিকো ফাতিমা বোস্ককে অপমান করায় প্রতিবাদস্বরূপ মঞ্চ ছেড়ে চলে গেছেন বেশ কয়েকজন প্রতিযোগী। তাদের মধ্যে বর্তমান মিস ইউনিভার্স ভিক্টোরিয়া কায়ার থেইলভিগও আছেন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) প্রতিযোগিতার প্রাক্-ইভেন্টে ঘটনাটি ঘটে। মিস ইউনিভার্স থাইল্যান্ডের পরিচালক নাওয়াত ইটসারাগ্রিসিল, যিনি আয়োজক দেশের পক্ষ থেকে দায়িত্বে ছিলেন, ফেসবুক লাইভে ফাতিমাকে তিরস্কার করেন। কারণ, মিস মেক্সিকো নাকি থাইল্যান্ডকে প্রচার করে এমন কোনো কনটেন্ট পোস্ট করেননি। নাওয়াতের মুখ থেকে বের হয় অপমানজনক শব্দ—তিনি ফাতিমাকে ‘বোকা’ বলে উল্লেখ করেন। চার মিনিটেরও কম সময়ের এই ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও আকারে ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়।

নাওয়াত বলেন, ‘মেক্সিকো, তুমি কোথায়? শুনেছি তুমি থাইল্যান্ড-সম্পর্কিত কোনো কিছু সমর্থন করছ না, এটা কি সত্যি?’ এরপর তিনি দাবি করেন, ফাতিমা নাকি থাইল্যান্ডের আয়োজক দলের কথা না শুনে মিস মেক্সিকো সংগঠনের নির্দেশ অনুসরণ করছেন। উত্তরে ফাতিমা শান্তভাবে বলেন, ‘আমি কথা বলছি। কিন্তু আপনি আমাকে একজন নারী হিসেবে সম্মান করছেন না।’

এ উত্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে নাওয়াত নিরাপত্তাকর্মী ডেকে ফাতিমাকে বাইরে বের করে দিতে বলেন। কিন্তু দৃশ্যটি অন্য দিকে মোড় নেয়। অন্যান্য প্রতিযোগী একে একে মিস মেক্সিকোর পাশে দাঁড়ান। কেউ সরাসরি নাওয়াতের উদ্দেশে প্রতিবাদ জানান, কেউ আবার অনুষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে যান।

মিস ডেনমার্ক ও বর্তমান মিস ইউনিভার্স ভিক্টোরিয়া কায়ার থেইলভিগ বলেন, ‘এটা নারীর অধিকারের প্রশ্ন। এভাবে কাউকে অপমান করা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। এ জন্যই আমি আমার কোট তুলে নিচ্ছি এবং এই অনুষ্ঠান ছেড়ে যাচ্ছি।’

ঘটনার পর মিস ইউনিভার্স সংস্থা এক বিবৃতিতে নাওয়াতের আচরণকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে নিন্দা জানায় এবং তার দায়িত্ব সীমিত করার ঘোষণা দেয়। সংস্থার প্রেসিডেন্ট রাউল রোচা এক ভিডিও বার্তায় বলেন, ‘আমি কখনোই নারীর মর্যাদা ও সম্মানের মূল্যবোধ লঙ্ঘিত হতে দেব না। নাওয়াত ভুলে গেছেন, একজন আয়োজকের আসল দায়িত্ব অতিথিদের সম্মান জানানো, তাদের পাশে থাকা এবং মানবিক সদাচরণ নিশ্চিত করা।’ তিনি আরও জানান, সংগঠনটি প্রয়োজনে নাওয়াতের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

বিতর্কের মধ্যেই প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। বুধবার ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হয় আরেকটি আনুষ্ঠানিক পর্ব। ফাইনাল রাউন্ড হবে ২১ নভেম্বর।

 

এদিকে নাওয়াত পরে ক্ষমা চেয়ে বলেন, ‘আমি প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিলাম। কেউ যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বিশেষ করে সেদিন উপস্থিত থাকা প্রায় ৭৫ প্রতিযোগীর কাছে আমি ক্ষমা চাইছি।’

অন্যদিকে মিস মেক্সিকো ফাতিমা নিজের অবস্থানে অনড় থেকে বলেন, ‘আমি কথা বলতে ভয় পাই না। আমি এখানে এসেছি নারীদের প্রতিনিধি হয়ে, আমাদের অধিকার রক্ষার কথা বলার জন্য। আমি কোনো পুতুল নই, যে শুধু সাজবে আর চুপ করে থাকবে। আমি আমার দেশের মেয়েদের হয়ে কথা বলব, এটাই আমার লক্ষ্য।’

 

