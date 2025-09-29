বিএনপি ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায় না -সালাউদ্দিন

বিএনপি ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায় না বলে জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।
সালাহউদ্দিন অভিযোগ করেন, বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের জন্য বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা চালু আছে। তবে তারা সেই ষড়যন্ত্রকে অতীতে কার্যকর হতে দেননি, সামনেও এগুলো সফল হবে না।বিএনপি ধর্মের ভিত্তিতে জাতিতে কোনো বিভক্তি চায় না উল্লেখ করে এ নেতা বলেন, ‘ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে চাই না, কখনো চাইনি। আমরা ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে। আমরা সবাই এই দেশের নাগরিক। এখানে কেউ যেন আমরা সম্প্রদায় না হই।’
- বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্যের মতে, ফ্যাসিবাদী শক্তি হিন্দুদের ভোটের বাক্স হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। সেখান থেকে সবাইকে বের হয়ে আসতে হবে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘ইদানিং লক্ষ্য করছি একটি গোষ্ঠী, একটি রাজনৈতিক দল ধর্মের ভিত্তিতে জাতিতে বিভাজন সৃষ্টি করতে চায়, অনৈক্য সৃষ্টি করতে চায়। সবাই যেন সে ব্যাপারে সজাগ থাকি।’হউদ্দিন দাবি করেন, বিভিন্ন রকমের ইস্যু সৃষ্টি করে সামনের সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে চাওয়া হচ্ছে। যারাই নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করবেন, যারা বিভিন্ন ইস্যু সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে নির্বাচনকে বিলম্বিত করার চেষ্টা করবেন, তাদের এ দেশের জনতা চিহ্নিত করবে।