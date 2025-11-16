বরিশালে শিক্ষার্থী ও শ্রমিকদের সংঘর্ষের জেরে বাস চলাচল বন্ধ, ভোগান্তি

ভিনিউজ ডেস্ক : রোববার বরিশালের নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে কোনো বাস ছেড়ে যায়নি। হাফ ভাড়া নিয়ে শিক্ষার্থী ও পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে বরিশালের নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে ঢাকাসহ সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।
আজ রোববার টার্মিনাল থেকে কোনো দূরপাল্লা বা অভ্যন্তরীণ রুটের বাস ছেড়ে যায়নি। তবে কয়েকটি বিআরটিসির বাস চলাচল করেছে।
এর আগে শনিবার সন্ধ্যায় নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালে হাফ ভাড়া নিয়ে শিক্ষার্থী ও শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। সেসময় অর্ধশতাধিক বাস ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় ঢাকা-বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কের নথুল্লাবাদ এলাকায় দুই ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
আজ সকালে টার্মিনালে গিয়ে দেখা যায়, ঢাকা-বরিশালসহ সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছ। অনেকে যাত্রী টার্মিনালে এসে বাস চলাচল বন্ধ দেখে বাড়ি ফিরে যান। আবার কেউ কেউ বিকল্প বাহনে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন।
বাস মালিক গ্রুপের সভাপতি মীর মোশাররফ হোসেন বলেন, প্রায় শতাধিক বাস ভাঙচুর করা হয়েছে। এতে ক্ষতি হয়েছে তিন-চার কোটি টাকা।