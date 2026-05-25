পাগলের মতো ভালবাসতেন হেমাকে, কিন্তু বিয়ের জন্য এই শর্ত দিতেই মুহূর্তে সব শেষ…!

ভিনিউজ ডেস্ক : হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম আলোচিত অসমাপ্ত প্রেমের গল্প ছিল সঞ্জীব কুমার ও হেমা মালিনী-র সম্পর্ক। পর্দায় তাঁদের রসায়ন যেমন দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল, বাস্তব জীবনেও একসময় তাঁদের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু একটি শর্তই শেষ পর্যন্ত এই সম্পর্কের সমাপ্তি টেনে দেয়। আর সেই অপূর্ণ ভালোবাসার স্মৃতি নিয়েই আজীবন একা থেকে যান সঞ্জীব কুমার।
১৯৭০-এর দশকে বলিউডে নিজের ক্যারিয়ারের শীর্ষে ছিলেন সঞ্জীব কুমার ও হেমা মালিনী। একাধিক ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। বিশেষ করে Seeta Aur Geeta ছবির শুটিং চলাকালে তাঁদের সম্পর্ক আরও গভীর হয় বলে বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হয়। বড় পর্দায় তাঁদের জুটি এতটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁদের বিয়ের গুঞ্জনও ছড়িয়ে পড়ে।
সঞ্জীব কুমার হেমা মালিনীকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন। এমনকি অভিনেত্রীর পরিবারের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথাবার্তাও হয়েছিল। কিন্তু সম্পর্কের মোড় ঘুরে যায় তখনই, যখন সঞ্জীব কুমার বিয়ের জন্য একটি শর্ত দেন। তিনি চেয়েছিলেন, বিয়ের পর হেমা মালিনী অভিনয় ছেড়ে সংসারে মনোযোগ দেবেন।
এই শর্ত মেনে নিতে রাজি ছিলেন না হেমা মালিনী। অভিনয় ছিল তাঁর জীবনের প্রথম ভালোবাসা। নিজের ক্যারিয়ার ছেড়ে শুধুমাত্র সংসারে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে তিনি চাননি। ফলে ধীরে ধীরে দূরত্ব তৈরি হয় দু’জনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক ভেঙে যায় এবং তাঁদের ভালোবাসা অসমাপ্তই থেকে যায়।
বলা হয়, এই বিচ্ছেদের পর সঞ্জীব কুমার আর কখনও বিয়ে করেননি। হেমা মালিনীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা এতটাই গভীর ছিল যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তাঁদের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর পর্দাতেও একসঙ্গে কাজ করা কমিয়ে দেন দু’জনেই। এমনকি কিছু সময় পরে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে কাজ এড়িয়েও চলতেন বলে বলিউডে গুঞ্জন ছড়ায়।
অন্যদিকে, ধর্মেন্দ্র-র সঙ্গে হেমা মালিনীর ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে তাঁরা বিয়ে করেন। যদিও সেই সময় ধর্মেন্দ্র আগে থেকেই বিবাহিত ছিলেন, তবুও নানা বিতর্ক পেরিয়ে তাঁদের সম্পর্ক বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় দম্পতিতে পরিণত হয়।
সঞ্জীব কুমারের ব্যক্তিগত জীবনও ছিল নানা সংগ্রামে ভরা। অল্প বয়সেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তাভাবনায় প্রভাব ফেলেছিল। হয়তো সেই কারণেই সম্পর্ক ও সংসার নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশ ঐতিহ্যনির্ভর। তবে হেমা মালিনীর সঙ্গে তাঁর অসমাপ্ত প্রেম আজও বলিউডের সবচেয়ে আবেগঘন গল্পগুলোর একটি হয়ে রয়েছে।