পাঁচটি কারণে এবারে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ছিল একেবারে অন্যরকম
ভিনিউজ ডেস্ক: ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবারের বিধানসভা নির্বাচন নানা কারণেই ছিল অভূতপূর্ব। টানা দেড় মাস ধরে চলা ম্যারাথন ভোটপর্ব শেষে গোটা রাজ্য এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য। চৌঠা মে-র দিনেই জানা যাবে, তৃণমূল কংগ্রেস টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় থাকতে পারছে, নাকি ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) প্রথমবারের মতো রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করছে। কিন্তু ফলাফল যাই হোক না কেন, এবারের নির্বাচনকে ঘিরে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক নির্বাচনী ইতিহাসে একেবারেই ব্যতিক্রমী।
ভারতে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর ভোটগণনার মধ্যবর্তী সময়কে কেন্দ্র করে সাধারণত সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় এক্সিট পোল বা বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গেও এবারে এক্সিট পোলগুলো নিয়ে আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। প্রায় সব সমীক্ষাতেই তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে ভোটের ব্যবধান খুবই কম থাকবে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এমনকি গরিষ্ঠতা পেলেও কোনো দলই বড় ব্যবধানে জয়ী হবে না-এই পূর্বাভাসই রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে ভোটের ফলাফল নিয়ে অনিশ্চয়তা ও কৌতূহল দুই-ই চরমে পৌঁছেছে।
গত পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস ছিল মূলত একপেশে। কংগ্রেস, তারপর দীর্ঘ বামফ্রন্ট শাসন এবং পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেস-প্রতিটি যুগেই জয়ী দল বিপুল ব্যবধানে ক্ষমতায় এসেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও তা কখনোই খুব তীব্র বা সমান স্তরের ছিল না। কিন্তু এবারের নির্বাচন সেই ধারা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। প্রথমবারের মতো রাজ্যের দুই প্রধান শক্তির মধ্যে এমন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যাচ্ছে, যেখানে ফলাফল পূর্বাভাস দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।
প্রথমত, এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো তীব্র দ্বিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি উভয়ই সমানভাবে শক্তিশালী প্রচার চালিয়েছে। বিজেপি কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সমর্থন ও জাতীয় কৌশলকে কাজে লাগিয়েছে, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের দীর্ঘদিনের শাসন অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় সংগঠনকে শক্তভাবে ব্যবহার করেছে। ফলে নির্বাচন আর শুধুমাত্র একটি আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকেনি; এটি পরিণত হয়েছে জাতীয় রাজনীতির প্রতীকী লড়াইয়ে।
দ্বিতীয়ত, এবারের ভোটে রাজনৈতিক প্রচারের ধরন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রচলিত সভা-সমাবেশের পাশাপাশি ডিজিটাল প্রচার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং ভিডিও কনটেন্ট ব্যবহারের পরিমাণ ছিল নজিরবিহীন। রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিটি স্তরে ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রযুক্তিনির্ভর প্রচার কৌশল গ্রহণ করে। বিশেষ করে তরুণ ভোটারদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন অনলাইন ক্যাম্পেইন এবং আক্রমণাত্মক প্রচার কৌশল নির্বাচনী পরিবেশকে আরও তীব্র করে তোলে।
তৃতীয়ত, নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা এবারের নির্বাচনে বিশেষভাবে আলোচনায় আসে। কয়েক দফায় ভোটগ্রহণ, অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন এবং কঠোর নজরদারি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে যেমন নিয়ন্ত্রিত করেছে, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে বিতর্কও তৈরি করেছে। বিরোধী ও শাসক-উভয় পক্ষই কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, যা নির্বাচনী পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে।
চতুর্থত, রাজনৈতিক সহিংসতা ও উত্তেজনা এবারের নির্বাচনের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল। ভোটের আগে ও চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষ, হুমকি ও পাল্টাপাল্টি অভিযোগের ঘটনা ঘটে। এই পরিস্থিতি সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও উদ্বেগ সৃষ্টি করে। যদিও প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছে, তবুও নির্বাচনী আবহ ছিল অত্যন্ত চাপপূর্ণ ও অস্থির।
পঞ্চমত, এবারের নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন। শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলে ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ ও আলোচনার মাত্রা ছিল অনেক বেশি। বিশেষ করে প্রথমবার ভোট দেওয়া তরুণ ভোটারদের অংশগ্রহণ নির্বাচনের গতিপ্রকৃতিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই ভোটাররা দলীয় পরিচয়ের বাইরে গিয়ে প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব, উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি এবং স্থানীয় ইস্যুকে গুরুত্ব দিয়েছেন।
এই পাঁচটি প্রধান কারণের সমন্বয়ে পশ্চিমবঙ্গের এবারের নির্বাচন এক অনন্য চরিত্র ধারণ করেছে। এটি আর শুধুমাত্র ক্ষমতার পালাবদলের নির্বাচন নয়; বরং এটি হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ধারা পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একদিকে যেমন পুরনো রাজনৈতিক সমীকরণ ভেঙে পড়ছে, অন্যদিকে নতুন শক্তির উত্থান এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন মানচিত্র তৈরি হচ্ছে।
তবে এই নির্বাচনকে ঘিরে একটি বিষয় স্পষ্ট-পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এখন এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে, যেখানে একক আধিপত্যের জায়গা দখল করছে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতি। এই পরিবর্তন ভবিষ্যতের নির্বাচনী সংস্কৃতি, রাজনৈতিক আচরণ এবং ভোটারদের প্রত্যাশাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করবে।
সব মিলিয়ে বলা যায়, এবারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন শুধু একটি রাজনৈতিক ঘটনা নয়; এটি একটি পরিবর্তনশীল সমাজের প্রতিচ্ছবি, যেখানে ক্ষমতার ভারসাম্য, গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা এবং জনমতের নতুন বাস্তবতা একসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে।
–বিবিসি বাংলা