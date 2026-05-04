ধরাশায়ী তৃণমূল, হারলেন মমতা, মমতার কেন্দ্রে তাঁকে হারালেন শুভেন্দু

ভিনিউজ : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফল রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বড় মোড় এনে দিল। দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসনের পর ক্ষমতা হারাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস। অন্য দিকে, বিরোধী শিবিরে উঠে এলেন শুভেন্দু অধিকারী- যিনি শুধু দলকে জয়ের পথে নেতৃত্বই দিলেন না, বরং সরাসরি রাজনৈতিক লড়াইয়ে পরাজিত করলেন রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেত্রীকে।
এই নির্বাচনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল দুই নেতার ব্যক্তিগত দ্বৈরথ। ২০২১ সালে নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে মমতাকে হারিয়ে রাজনৈতিকভাবে নিজের অবস্থান শক্ত করেছিলেন শুভেন্দু। তবে তখনও তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরেছিল। কিন্তু এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মমতার নিজস্ব শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত ভবানীপুর কেন্দ্রেও তিনি পরাজিত হলেন- এবং তা বড় ব্যবধানে। এই ফল শুধু একটি আসনের পরাজয় নয়, বরং প্রতীকীভাবে একটি রাজনৈতিক যুগের অবসানকেই চিহ্নিত করছে।
নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যাশিত ফল করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের আসন সংখ্যা দুই অঙ্কেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, যা এক সময়ের প্রভাবশালী শাসক দলের জন্য বড় ধাক্কা। অন্য দিকে, বিজেপি উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হয়ে রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছে। এই পরিবর্তনের পেছনে একাধিক কারণ কাজ করেছে- শাসনবিরোধী মনোভাব, সংগঠনের ভিতরে অসন্তোষ, এবং বিরোধীদের সুসংগঠিত প্রচার কৌশল।
ভোট গণনার দিন ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। ভবানীপুরে প্রথম দিকে মমতা এগিয়ে থাকলেও ধীরে ধীরে ব্যবধান কমাতে থাকেন শুভেন্দু। শেষ পর্যন্ত ষোড়শ রাউন্ডের পর তিনি এগিয়ে গিয়ে জয় নিশ্চিত করেন। এই উলটফেরাই যেন গোটা নির্বাচনের প্রতিচ্ছবি- যেখানে শুরুতে তৃণমূলের শক্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত বিজেপি কৌশলগতভাবে এগিয়ে যায়।
ফল ঘোষণার পর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও ছিল তীব্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে ফলাফলকে “অনৈতিক জয়” বলে আখ্যা দেন এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অন্য দিকে শুভেন্দু অধিকারী এই জয়কে আদর্শগত লড়াইয়ের সাফল্য হিসেবে তুলে ধরে বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা।
এই নির্বাচনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। দীর্ঘদিনের একক আধিপত্যের জায়গায় এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতির উত্থান দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে এটি প্রমাণ করল, ব্যক্তিত্বনির্ভর রাজনীতিতেও জনসমর্থন দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে।
সব মিলিয়ে, এই নির্বাচন শুধু ক্ষমতার পালাবদল নয়- এটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে গভীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে। আগামী দিনে এই পরিবর্তন কতটা স্থায়ী হয়, এবং নতুন সরকার জনমানসে কতটা আস্থা তৈরি করতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয়