দায়িত্ব ছাড়লেন মেসির দলের কোচ

লিওনেল মেসিদের প্রথম এমএলএস শিরোপা জেতানোর মাত্র চার মাস পরেই নাটকীয়ভাবে ইন্টার মায়ামির কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন হাভিয়ের মাসচেরানো। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) ক্লাবটির পক্ষ থেকে দেওয়া এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে মাসচেরানোর পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
মূলত ‘ব্যক্তিগত কারণ’ দেখিয়েই তিনি এই দায়িত্ব ছেড়েছেন বলে ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
মাসচেরানোর বিদায়ের বিষয়ে একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছে, গত শনিবার নিউ ইয়র্ক রেড বুলসের সঙ্গে ঘরের মাঠে ২-২ গোলে ড্র করার পরপরই তিনি ক্লাব কর্তৃপক্ষকে নিজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানান।
মাসচেরানোর সঙ্গে তার কোচিং স্টাফের অন্য সদস্যরাও ক্লাব ত্যাগ করছেন। তার হঠাৎ বিদায়ে ক্লাবের স্পোর্টিং ডিরেক্টর গুইলারমো হোয়াসকে ভারপ্রাপ্ত কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
বিদায়ী বিবৃতিতে মাসচেরানো ক্লাবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানান, তার ওপর আস্থা রাখার জন্য তিনি ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে ঋণী। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীকে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার জন্য এবং বিশেষ করে খেলোয়াড়দের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন—এই ক্লাবের হয়ে জেতা প্রথম শিরোপার স্মৃতি তিনি আজীবন লালন করবেন এবং ভবিষ্যতে মায়ামির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।
২০২৪ সালের নভেম্বরে টাটা মার্টিনোর উত্তরসূরি হিসেবে মায়ামির দায়িত্ব নিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার এই সাবেক তারকা। বার্সেলোনা ও আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে মেসির দীর্ঘদিনের সতীর্থ মাসচেরানোর নিয়োগ নিয়ে শুরুতে অনেক প্রশ্ন উঠলেও, তিনি মাঠের সাফল্যে তার প্রমাণ দিয়েছিলেন।
তার অধীনেই ইন্টার মায়ামি তাদের ইতিহাসের প্রথম এমএলএস কাপ জয় করে, যেখানে ফাইনালে তারা ভ্যানকুভার হোয়াইটক্যাপসকে পরাজিত করেছিল। এছাড়া তার কোচিংয়ে দলটি কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের সেমিফাইনাল এবং লিগস কাপের ফাইনালে উঠেছিল।
তবে ২০২৬ মৌসুমে মায়ামির পথচলা কিছুটা মন্থর হয়ে পড়েছে। ক্লাবের নবনির্মিত ‘নু স্টেডিয়ামে’ খেলা প্রথম দুই ম্যাচেই ড্র করেছে তারা। যদিও চলতি মৌসুমে লিগের সাত ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে জয় নিয়ে তারা ইস্টার্ন কনফারেন্সের তৃতীয় স্থানে রয়েছে, তবে গত মাসে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের রাউন্ড অব সিক্সটিনে ন্যাশভিল এসসির কাছে হেরে বিদায় নেওয়াটা ছিল বড় এক ধাক্কা।
শিরোপা জয়ের পর মাসচেরানোকে বেশ কিছু কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছে। সার্জিও বুসকেটস এবং জর্দি আলবার মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের অবসর এবং নতুন খেলোয়াড় জার্মান বার্টেরামেকে দলে ভেজানোর পর লুইস সুয়ারেজকে সাইডবেঞ্চে বসিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছুটা চাপে ছিলেন তিনি। সব মিলিয়ে মাঠ ও মাঠের বাইরের নানা সমীকরণের মধ্যেই মায়ামিতে মাসচেরানো অধ্যায়ের অবসান ঘটল।