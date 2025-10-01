তারেক রহমান অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর – সাঈদ আল নোমান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পাট শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাঈদ আল নোমান বলেছেন, বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে বদ্ধপরিকর। ধর্ম ভেদাভেদ নয় ঐক্যে দীক্ষা দেয়। ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেশের সব ধর্মের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়তে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিএনপি। গত মঙ্গলবার শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে জেমসন হল পূজা মন্ডপ সহ নগরের পাহাড়তলী থানাস্থ ১১ নাম্বার ১৮ পূজা মন্ডপ পরিদর্শন ও উপহার সামগ্রী বিতরণ কালে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দসহ বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।