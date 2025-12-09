ঢাকা কলেজ ও আইডিয়াল কলেজের অবারও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, সাউন্ড গ্রেনেড-টিয়ারশেল নিক্ষেপ

ভিনিউজ ডেস্ক : রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় ফের সংঘর্ষে জড়িয়েছেন ঢাকা কলেজ ও আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে এ ঘটনার সূত্রপাত হয়। পরে সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। এতে এক পুলিশ সদস্য ও বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।
পুলিশ জানায়, সকালে ধানমন্ডির ল্যাবএইড হাসপাতালের পেছনের সড়কে ঢাকা কলেজের কয়েক শিক্ষার্থী লাঠি হাতে আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দেয়। তাদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। পরে নিউমার্কেট থানা পুলিশ দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের কলেজ ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় আইডিয়াল কলেজের এক শিক্ষার্থীকে নিউমার্কেট থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পরে তাকে অধ্যক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
পরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সায়েন্সল্যাব এলাকায় ঢাকা কলেজের একটি বাসে আইডিয়াল কলেজের কয়েক শিক্ষার্থী ভাঙচুর চালায়। এতে ঢাকা কলেজের কয়েকজন ছাত্র আহত হন। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে ঢাকা কলেজের দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী লাঠিসোটা নিয়ে আইডিয়াল কলেজের সামনে গিয়ে কলেজটির শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করে। এরপর দুই কলেজের শিক্ষার্থীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। সংঘর্ষের মধ্যে একজন পুলিশ সদস্য আহত হন।
সর্বশেষ খবর অনুযায়ী মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে ফিরে গেলেও আইডিয়াল কলেজের শিক্ষার্থীরা সেন্ট্রাল রোডে জড়ো হয়ে আছেন।
প্রসঙ্গত, এই দুই কলেজের শিক্ষার্থীরা তুচ্ছ ঘটনায় কিছুদিন পরপরই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে দুর্ভোগে পড়েন ধানমন্ডির মিরপুর সড়ক ব্যবহারকারীরা। এ পরিস্থিতিতে গত ৯ নভেম্বর দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ‘শান্তি চুক্তি ‘ হয়। তারা আর সংঘর্ষে না জড়ানোর অঙ্গীকারও করেন। তবে এক মাসের মাথায় সেই চুক্তি ভঙ্গ করে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন শিক্ষার্থীরা।