ঢাকায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ১৪ ভবনের তালিকা প্রকাশ

ভিনিউজ : রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আঘাত হানা শক্তিশালী ভূমিকম্পে ঢাকা জেলায় ১৪টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেছে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) রাতে ঢাকা জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার মো. সালাহ উদ্দীন-আল-ওয়াদুদ স্বাক্ষরিত তালিকা প্রকাশ করা হয়।
ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের তালিকা: মালিবাগ চৌধুরী পাড়া-১টি, আরমানিটোলা-১টি, স্বামীবাগ, সূত্রাপুর-১টি, বনানী-১টি, কলাবাগান-১টি, বসুন্ধরা-১টি, নদ্দা-১টি, দক্ষিণ বনশ্রী-১টি, মোহাম্মদপুর-১টি, খিলগাঁও-১টি, বাড্ডা-১টি, সিপাহী পাড়া (খিলগাঁও) ১টি, মধুবাগ (মগবাজার) ১টি ও হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ১টি ভবন।
জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, এটি প্রাথমিক তালিকা। ভবিষ্যতে আরও বিশদ জরিপের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব প্রকাশ করা হবে।