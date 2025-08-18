ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ-জমার সময় বাড়ল

ভিনিউজ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার সময়সীমা একদিন বাড়িয়েছে কর্তৃপক্ষ।
আজ সোমবার রাতে ডাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার সুযোগ সবার জন্য সমান ও সমুন্নত রাখতে মনোনয়নপত্র বিতরণ ও গ্রহণের সময় একদিন বাড়ানো হয়েছে।
আগামীকাল মঙ্গলবার মঙ্গলবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা যাবে এবং পরদিন বুধবার বিকেল ৫টার মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে।
অনেক শিক্ষার্থী হল ও কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারেনি বলেও জানায় নির্বাচন কমিশন জানায়।
তফসিল অনুযায়ী, আজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন ছিল। জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিল আগামীকাল মঙ্গলবার।