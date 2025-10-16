জুলাই সনদের আইনিভিত্তি নিশ্চিত না হলে অনুষ্ঠানে অংশীদার হবো না: নাহিদ

জুলাই সনদের আইনিভিত্তি নিশ্চিত না হলে অনুষ্ঠানে অংশীদার হবে না বলে জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। বৃহস্পতিবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
সনদ স্বাক্ষর প্রসঙ্গে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আইনিভিত্তি ছাড়া এবং অর্ডারের ব্যাপারে নিশ্চিয়তা ছাড়া যদি জুলাই সনদে সাক্ষর করি, সেটা মূল্যহীন হবে। পরবর্তী সরকার অর্ডার আসলে কিসের ভিত্তিতে দেবে, কী টেক্সট সেখানে থাকবে, সেটার নিশ্চিয়তাও আমরা পাচ্ছি না। ফলে আমাদের সদস্য সচিব যেটা বললেন—সেই বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত জুলাই সনদ স্বাক্ষরের অনুষ্ঠান বা যে আয়োজন চলছে সেখানে আমরা নিজেরা অংশীদার হবো না।’
– ইত্তেফাক