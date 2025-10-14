গুঞ্জনকে মিথ্যে : সেরা অভিনেতার পুরস্কার ঐশ্বরিয়াকে উৎসর্গ করলেন অভিষেক

ভিনিউজ ডেস্ক : বলিউডে যখন বিচ্ছেদ-জল্পনা তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়েই যেন সব গুঞ্জনকে মিথ্যে প্রমাণ করে দিলেন অভিনেতা অভিষেক বচ্চন।
সম্প্রতি তিনি তার অভিনয় জীবনের প্রথম ‘সেরা অভিনেতা’ হিসেবে ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন। আর পুরস্কার হাতে নিয়েই মঞ্চ থেকে তিনি এই সম্মান উৎসর্গ করলেন স্ত্রী ঐশ্বরিয়া রাইকে।
আবেগঘন কণ্ঠে তিনি ধন্যবাদ জানালেন মেয়ে আরাধ্যাকেও। এই পুরস্কার জয়ের পর অভিষেক বচ্চন বলেন, ‘ঐশ্বরিয়া আর আরাধ্যা, তোমাদের ধন্যবাদ আমাকে স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে দেওয়ার জন্য। আশা করি, এই পুরস্কারের মধ্যে দিয়ে তোমরা নিজেদের ত্যাগের সার্থকতা খুঁজে পাবে। তোমাদের জন্যই আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে।’
পুরস্কার হাতে নিয়ে অভিষেক বলেন, ‘গত ২৫ বছর ধরে এই পুরস্কারটা পাওয়ার স্বপ্ন বুকের ভিতর লালন করে এসেছি। আজ সত্যি হলো। আমার চেয়েও আমার পরিবার বেশি খুশি। সমস্ত পরিচালক, প্রযোজক, যারা আমার উপর ভরসা রেখেছেন, গত ২৫ বছর ধরে আমাকে কাজের সুযোগ দিয়েছেন, তাদের সকলকেই এটা উৎসর্গ করলাম। এই পুরস্কার পাওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু আমি মনে করি, আমি এর যোগ্য হতে পেরেছি।’
বাবা-মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে তৈরি সুজিত সরকারের ছবি ‘আই ওয়ান্ট টু টক’-এর জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন অভিষেক। এই ছবিতে জীবনের শেষ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে এক অসুস্থ বাবার মেয়ের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক গড়ার কাহিনি মন ছুঁয়ে যায় দর্শকদের।
জুনিয়র বচ্চনের তুখোড় অভিনয়ই তাকে এনে দিয়েছে এই বিশেষ সম্মান। তাই পুরস্কার গ্রহণ করে তিনি বাবা অমিতাভ বচ্চন ও কন্যা আরাধ্যাকেও আলাদা করে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি।