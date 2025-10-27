উত্তরা থেকে মতিঝিল : চালু হল মেট্রোরেল

ভিনিউজ ডেস্ক : রাজধানীর উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে মতিঝিল পর্যন্ত পুরো পথে মেট্রোরেল চালু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১টার কিছুক্ষণ পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
ঢাকায় মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) জানিয়েছে, সকালে আগারগাঁও থেকে শাহবাগ অংশে দুই দফার পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালানো হয়েছে। এতে কোনো সমস্যা পাওয়া যায়নি। তাই, বেলা ১১টার পর পুরো পথে মেট্রোরেল চালু করা হয়েছে।
আজ সোমবার সকাল ডিটিসিএমসিএলের ফেসবুক পেজে বলা হয়, ‘মেট্রোরেলের সম্মানিত যাত্রী সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আজ সকাল ১১ ঘটিকা হতে উত্তরা উত্তর থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রোরেল সেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে পুনরায় চালু করা হবে। সাময়িক অসুবিধার জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’
গতকাল রোববার দুপুর সোয়া ১২টার দিকে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে এক পথচারীর মৃত্যু হয়। এরপর থেকে মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ ছিল। বিকেল ৩টার পর দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত চালু হয় মেট্রোরেল। আর পৌনে সাত ঘণ্টা পর সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় মতিঝিল থেকে শাহবাগ পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়। তবে মেরামত কাজের জন্য আজ সকাল পর্যন্ত মতিঝিল থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশে বন্ধ ছিল মেট্রোরেল চলাচল।