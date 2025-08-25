‘ইত্যাদি’ ভোলার চরফ্যাশনে এবার : প্রচার বিটিভতে ২৯ আগস্ট

বিনোদন ডেস্ক
ভিনিউজ ডেস্ক : নব্বইয়ের দশক থেকে দেশের নানা প্রান্তে গিয়ে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরছে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’। সেই ধারাবাহিকতায় এবারের পর্ব ধারণ করা হয়েছে নদীবিধৌত দ্বীপ জেলা ভোলার চরফ্যাশনে, বৃটিশ আমলে নির্মিত শতবর্ষী ট্যাফনাল ব্যারেট স্কুলের সামনে।
অনুষ্ঠানের দিন দুপুর থেকে হাজারো দর্শক জড়ো হন সেখানে। আমন্ত্রিতদের পাশাপাশি আশপাশের ছাদ ও সড়কেও দাঁড়ান অনেকে। স্থানীয়দের ভাষ্য—ভোলায় এত বড় দর্শকসমাগম আগে কোনো অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি।
এবারের পর্বে দুটি গান থাকছে। ভোলাকে ঘিরে পরিচিতিমূলক গানে কণ্ঠ দিয়েছেন রাজিব ও তানজিনা রুমা, নৃত্যে অংশ নেন স্থানীয় শতাধিক শিল্পী। সুর করেছেন হানিফ সংকেত, সংগীত আয়োজন করেছেন মেহেদী। অন্য গানটি গেয়েছেন রবি চৌধুরী ও আঁখি আলমগীর, লিখেছেন রবিউল ইসলাম জীবন, সুর-সংগীত করেছেন ইমরান মাহমুদুল।
দর্শকপর্বে অতিথি হিসেবে থাকছেন ভোলার অভিনয়শিল্পী তৌসিফ মাহবুব। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে আছেন জেলার কৃতি সন্তান, এভারেস্টজয়ী এম এ মুহিত। তিনি দ্বিতীয়বার এভারেস্ট জয় করার সময় নিশাত মজুমদারের সঙ্গে ‘ইত্যাদি’ লেখা ব্যানার তুলেছিলেন—কেন, তার উত্তর মিলবে এই পর্বে।
অনুষ্ঠানে থাকছে ভোলার ইতিহাস, ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের স্মৃতি, মহিষকেন্দ্রিক ব্যবসা, জেলেদের জীবনসংগ্রাম ও বিদেশি প্রতিবেদন হিসেবে চীনের বেইজিং সামার প্যালেস।
ইত্যাদির নিয়মিত সামাজিক নাট্যাংশে থাকছে সমসাময়িক নানা প্রসঙ্গ—কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বনাম বৃদ্ধা, সাংস্কৃতিক বিতর্ক, সন্তানের মোবাইল আসক্তি, সিনেমার প্রচারণা, ভাইরাস আতঙ্ক, চোরের সংজ্ঞা ইত্যাদি। অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন দিলারা জামান, সোলায়মান খোকা, আব্দুল আজিজ, সুভাশিষ ভৌমিক, মুকিত জাকারিয়া, শাহেদ আলীসহ আরও অনেকে।
গণমানুষের প্রিয় অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’ আগামী ২৯ আগস্ট, শুক্রবার রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর প্রচারিত হবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে। বরাবরের মতো রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনায় আছেন হানিফ সংকেত। অনুষ্ঠানটি নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন