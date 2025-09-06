আল-জাজিরার প্রতিবেদন : ভেনেজুয়েলায় যে কোনো সময় হামলা চালাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার ভেতরে সক্রিয় মাদক চক্রগুলোকে লক্ষ্য করে হামলার বিষয়টি বিবেচনা করছেন—এমন খবরের মধ্যে তিনি পুয়ের্তো রিকোতে এফ-৩৫ স্টিলথ ফাইটার জেট মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম। এতে করে ভেনেজুয়েলা ঘিরে উত্তেজনা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। তাই আশঙ্কা করা হচ্ছে, ভেনেজুয়েলায় যে কোনো সময় হামলা চালাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র।
শুক্রবার একাধিক মার্কিন সংবাদমাধ্যম জানায়, ভেনেজুয়েলায় সক্রিয় সংঘবদ্ধ মাদকচক্রের বিরুদ্ধে এই অভিযান পরিচালনা করা হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি সরকারি সূত্র জানায়, পুয়ের্তো রিকোর বিমানঘাঁটিতে অন্তত ১০টি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান মোতায়েন করা হয়েছে। এগুলোর লক্ষ্য হবে ‘মাদক-জঙ্গি’ হিসেবে চিহ্নিত গোষ্ঠীগুলো।
এই পরিস্থিতিতে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে বলেন, ভেনেজুয়েলায় সহিংস সরকার পরিবর্তনের পরিকল্পনা বাতিল করুন। আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব, শান্তির অধিকার এবং স্বাধীনতাকে সম্মান করুন।
তবে আলোচনার পথ খোলা রাখার বার্তাও দেন তিনি। মাদুরো বলেন, আমি ট্রাম্পকে শ্রদ্ধা করি। আমাদের মধ্যে এমন কোনো মতপার্থক্য নেই, যা সামরিক সংঘাতের পথে নিতে পারে। ভেনেজুয়েলা সবসময় আলোচনা ও সংলাপে আগ্রহী।
এদিকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিকদের জানান, তারা ভেনেজুয়েলার সরকার পরিবর্তনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলেননি। তবে দেশটির অস্বাভাবিক নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। ট্রাম্প মূলত ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ভেনেজুয়েলার বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ইঙ্গিত করেছেন, যেখানে আবারও জয়ী হন মাদুরো। পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশ সেই নির্বাচনকে অবৈধ বলেই গণ্য করেছে।
ভেনেজুয়েলায় অর্থনৈতিক সংকট, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অবৈধ মাদক ব্যবসা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক উদ্বেগ রয়েছে। এর আগেও যুক্তরাষ্ট্র একাধিকবার ভেনেজুয়েলার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। তবে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কা এবারই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে।