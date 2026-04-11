আরব সাগরে বাংলাদেশিসহ ১৮ নাবিককে উদ্ধার করল পাকিস্তান নৌবাহিনী

উত্তর আরব সাগরে বিপদাপন্ন একটি বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে বাংলাদেশিসহ ১৮ জন নাবিককে উদ্ধার করেছে পাকিস্তান নৌবাহিনী। আজ শুক্রবার (১০ এপ্রিল) পাকিস্তান নৌবাহিনীর (পিএন) পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এই উদ্ধার অভিযানের তথ্য জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এমভি গোল্ড অটাম’ নামের একটি বাণিজ্যিক জাহাজ থেকে জরুরি বিপদসংকেত পাওয়ার পর দ্রুত এই অভিযান চালানো হয়। জাহাজটি পাকিস্তানের উপকূল থেকে প্রায় ২০০ নটিক্যাল মাইল (৩৭০ কিলোমিটার) দূরে উত্তর আরব সাগরে অবস্থান করছিল। উদ্ধার করা নাবিকদের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও চীন, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক রয়েছেন।
পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জরুরি সতর্কবার্তা পাওয়ার পরপরই পাকিস্তান মেরিটাইম সিকিউরিটি এজেন্সি (পিএমএসএ) তাদের মেরিটাইম রেসকিউ কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এমআরসিসি) সক্রিয় করে এবং উদ্ধার কার্যক্রমের প্রটোকল শুরু করে।
সে সময় ওই এলাকায় টহলরত পাকিস্তান নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ‘পিএনএস হুনাইন’-কে অবিলম্বে এমভি গোল্ড অটামকে সহায়তার নির্দেশ দেওয়া হয়। নৌবাহিনীর বিশেষ দল জাহাজটিতে গিয়ে আগুন নেভানো, জাহাজের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ ও নাবিকদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা দেয়। পরে ১৮ জন নাবিককেই নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধার করা নাবিকদের নিরাপদে করাচিতে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানে তাঁদের উন্নত চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে এবং পরে তাঁদের নিজ নিজ দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।