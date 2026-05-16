আরও ৪৫ দিন বাড়ল ইসরায়েল-লেবানন যুদ্ধবিরতির মেয়াদ

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরায়েল ও লেবাননের মধ্যে চলমান যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও ৪৫ দিন বাড়ানো হয়েছে।
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র টমি পিগট শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, আগামী ২ ও ৩ জুন ওয়াশিংটনে ইসরায়েল ও লেবাননের মধ্যে চতুর্থ দফার আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।
এর আগে বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে নতুন দফার সরাসরি বৈঠক শুরু হয়। লেবাননের প্রতিনিধি দলে ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রদূত সাইমন কারাম, রাষ্ট্রদূত নাদা হামাদেহ মুআওয়াদ এবং সামরিক কর্মকর্তারা। অন্যদিকে ইসরায়েলি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন রাষ্ট্রদূত ইয়েচিয়েল লেইটার। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের লেবানন ও ইসরায়েলবিষয়ক দূত মিশেল ইসা ও মাইক হাকাবিও উপস্থিত ছিলেন।
গত ১৬ এপ্রিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সীমান্ত উত্তেজনার পর ইসরায়েল ও লেবাননের মধ্যে ১০ দিনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। পরে এ যুদ্ধবিরতির মেয়াদ দুই দফায় বাড়ানো হয়।
তবে যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকলেও দক্ষিণ লেবাননে সংঘর্ষ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। ইসরায়েল তেবনিন, হারুফ ও বেইত ইয়াহুনসহ বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে হিজবুল্লাহও ড্রোন, রকেট ও গোলাবর্ষণের মাধ্যমে ইসরায়েলি বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা অব্যাহত রেখেছে।
লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, গত ২ মার্চ থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৯৫১ জন নিহত এবং ৮ হাজার ৯৮৮ জন আহত হয়েছেন।
তথ্যসূত্র : শাফাক নিউজ