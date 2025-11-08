আবহাওয়া : শীত নিয়ে নতুন বার্তা দিল আবহাওয়া অফিস

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

 

ভিনিউজ : দেশজুড়ে ধীরে ধীরে নামছে তাপমাত্রা। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ এখন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করায় সারা দেশে শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকলেও রাতের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। ভোরের দিকে কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা পড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, অন্তত সপ্তাহখানেক পরিস্থিতি কমবেশি একই রকম থাকতে পারে। নেই উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা। দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোথাও কোথাও ভোরের দিকে হালকা কুয়াশা পড়তে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে , ‘আগামী কিছুদিন আবহাওয়ার তেমন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা এখন ধীরে ধীরে কমবে।

আগামী ১৬ বা ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত পরিস্থিতি কমবেশি একই রকম থাকতে পারে।’এদিকে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত দেশের কোথাও বৃষ্টির রেকর্ড পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। শনিবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চট্টগ্রামের আমবাগান এলাকায়, ৩৪ ডিগ্রি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় দেশের উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়, ১৭.১ ডিগ্রি।

ঢাকায় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় যথাক্রমে ৩১.৫ ডিগ্রি ও ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

 

