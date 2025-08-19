আবহাওয়া : : ওড়িশা মুখী নিম্নচাপ, চট্টগ্রামসহ চার বন্দরে সতর্ক সংকেত বহাল

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

ওড়িশা মুখী নিম্নচাপ, চট্টগ্রামসহ চার বন্দরে সতর্ক সংকেত বহাল
ভিনিউজ :
বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত নিম্নচাপটি ভারতের ওড়িশা উপকূল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের চট্টগ্রামসহ চার বন্দরে সতর্ক সংকেত বহাল রয়েছে।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকালে আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এটি আরও উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে পারে বলে জানানো হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উত্তর অন্ধ্র প্রদেশ-দক্ষিণ ওড়িশার উপকূলের অদূরে পশ্চিমমধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত নিম্নচাপটি উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে মঙ্গলবার সকাল ৬টায় দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল অতিক্রম করে বর্তমানে উপকূলীয় ওড়িশা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে।

বিজ্ঞপ্তিতে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আবহাওয়ার নিয়মিত বুলেটিনে বলা হয়েছে, এই সময়ে রংপুর, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

সেই সঙ্গে খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি থেকে ভারি বর্ষণ হতে পারে। এই সময়ে সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। মাঝেমাঝে বৃষ্টির এই প্রবণতা চলতে পারে আগামী পাঁচ দিন।

সোমবার রাজশাহী ও সিলেটে দেশের সর্বোচ্চ ৩৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অফিস। নেত্রকোনা ও শ্রীমঙ্গলে দেশের সর্বোচ্চ ২৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

পূর্বের খবরডাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ-জমার সময় বাড়ল
পরবর্তি খবরবিবিসি প্রতিবেদন :ট্রাম্পের সাথে ইউরোপীয় নেতাদের বৈঠকে যা যা হলো, পুতিন-জেলেনস্কিকে একসাথে বসানোর উদ্যোগ

এই সংক্রান্ত আরো খবর...