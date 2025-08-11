আজ প্রধান উপদেষ্টা মালয়েশিয়া যাচ্ছেন : আলোচনায় প্রাধান্য পাবে কর্মী নিয়োগ ও বিনিয়োগ

ভিনিউজ : মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের আমন্ত্রণে আজ সোমবার দুপুরে তিন দিনের দ্বিপক্ষীয় সফরে মালয়েশিয়া যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। দুদেশের সরকারপ্রধান পর্যায়ের বৈঠক আগামীকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান উপদেষ্টার এ সফরে দুদেশের মধ্যে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক ও তিনটি এক্সচেঞ্জ নোট সই হওয়ার কথা রয়েছে। মালয়েশিয়ায় তার সফরসঙ্গী হিসেবে থাকবেন
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল; পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদবিষয়ক উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান; জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান; প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিকবিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন।
গতকাল রোববার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মালয়েশিয়া সফর নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র শাহ আসিফ রহমান ও প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সচিব আজাদ মজুমদার।
সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, ১১ থেকে ১৩ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টা মালয়েশিয়া সফর করবেন। তার এই সফরে কর্মী নিয়োগ ও বিনিয়োগ প্রাধান্য পাবে। মালয়েশিয়ায় কীভাবে আরও জনশক্তি বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করবেন প্রধান উপদেষ্টা। এ ছাড়া সেখানে অনেক বড় বড় কোম্পানি আছে। কীভাবে তাদের বিনিয়োগ আনা যায় সেই চেষ্টা থাকবে।
সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র শাহ আসিফ রহমান জানান, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীমের আমন্ত্রণে প্রধান উপদেষ্টা সেদেশে সফরে যাচ্ছেন। আগামী ১২ আগস্ট পুত্রজায়ায় দুই দেশের সরকারপ্রধান বৈঠক করবেন। সফরে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দুদেশের মধ্যে হালাল ইকোসিস্টেম, উচ্চ শিক্ষা এবং কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ একাডেমির মধ্যে সহযোগিতাবিষয়ক মোট তিনটি নোট বিনিময় অর্থাৎ এক্সচেঞ্জ অব নোটস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দুই দেশের সরকারপ্রধান তথা প্রধান উপদেষ্টা ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং নোট বিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।
সফরের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান, প্রথম দিন আগামী ১১ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টাকে গার্ড অব অনারের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপদেষ্টাকে স্বাগত জানাবেন। পরের দিন ১২ আগস্ট মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হবে। বৈঠকের পরপরই উভয় সরকারপ্রধানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠক এবং তাদের স্মারক সমঝোতা স্বাক্ষরিত হবে।
শাহ আসিফ রহমান বলেন, দ্বিতীয় দিন ১২ আগস্ট দুদেশের সরকার প্রধানের নেতৃত্বে দ্বিপক্ষীয় যে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে, তার একটি সংবাদ সম্মেলন হবে। প্রধান উপদেষ্টার সম্মানে একটি রাষ্ট্রীয় মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন থাকবে। একই দিন বিকেলে প্রধান উপদেষ্টা একটি ব্যবসায়িক ফোরাম অর্থাৎ বিজনেস ফোরামে অংশগ্রহণ করবেন। মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে একটি মতবিনিময় সভায় তিনি অংশ নেবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। সফরে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে একান্ত বৈঠক ও প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন সেক্টরে নতুন বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগ, অধিক সংখ্যক পেশাদারীদের প্রফেশনালস নিয়োগ, শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।
সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, সফরের তৃতীয় দিনে ১৩ আগস্ট প্রধান উপদেষ্টা ইউনিভার্সিটি কেবাঙ্গাসান মালয়েশিয়ার (ইউকেএম) চ্যান্সেলর এবং নেগেরি সেম বিলান প্রদেশের রাজা তোয়াংকু মুহরিজ ইবনি আল মারহু তোয়াংকু মুনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। ইউনিভার্সিটি কেবাঙ্গাসান মালয়েশিয়া প্রধান উপদেষ্টাকে একটি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করবেন। প্রধান উপদেষ্টা একই ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তব্য দেবেন।
শাহ আসিফ রহমান বলেন, প্রধান উপদেষ্টা মালয়েশিয়া সফরকালে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, জ্বালানি সহযোগিতা, হালাল অর্থনীতি, সেমিকন্ডাক্টর শিল্প, কৃষি, শিক্ষা ও জনযোগ অর্থাৎ পিপল টু পিপল কন্টাক্টসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকতর সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হবে। এ সফরে বাংলাদেশের আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হওয়ার এবং রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ আরসি ইপি অ্যাগ্রিমেন্টে যোগদানের আবেদন জোরালোভাবে তুলে ধরা হবে। এ ছাড়াও রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে মালয়েশিয়াসহ আসিয়ান সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে অধিকতর সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানানো হবে। মালয়েশিয়ার সঙ্গে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক একটি নতুন পর্যায়ে উন্নীত করার ক্ষেত্রে এ সফর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মনে করে। আমরা আশাবাদী, এই সফর দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মধ্যে সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে আরও সুদৃঢ় হবে।
