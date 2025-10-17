অক্ষয়-বিরাট-অনুষ্কার ফিটনেসের রহস্য

ভিনিউজ ডেস্ক : শরীরে এতটুকু মেদ জমে না। সর্ব ক্ষণই চনমনে মেজাজ। অক্ষয় কুমারের ফিটনেস নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই। আর বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মার স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে তো রীতিমতো চর্চা হয়। ফিট থাকতে হলে যে জীবনে অনুশাসন মেনে চলা জরুরি, তা মনে করেন তিন জনই। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তাঁরা জানিয়েছেন, কী ভাবে দৈনন্দিন যাপনে সেই নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস করেছেন। ডায়েট, শরীরচর্চা তো আছেই, সেই সঙ্গে রোজের যাপনে এমন এক নিয়ম মেনে চলেন অক্ষয়, বিরাট ও অনুষ্কা, যা তাঁদের এত ফিট থাকতে সাহায্য করে। চেহারায় বয়সের ছাপও পড়তে দেয় না। কী সেই অভ্যাস?
রাতের খাওয়া বিকেল বা সন্ধ্যার মধ্যেই সেরে ফেলেন তিন জনেই। অক্ষয় জানিয়েছেন, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার মধ্যে তিনি রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে দেন। সপ্তাহে এক দিন উপোসও রাখেন। এতেই তাঁর হজমের প্রক্রিয়া ঠিকঠাক হয়, শরীরে মেদও জমে না। তাড়াতাড়ি ঘুম ও ভোরে ওঠার অভ্যাসও তাঁর ফিটনেসের মূলমন্ত্র। একই ভাবে তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সারেন বিরাট এবং অনুষ্কাও। এর আগে এক সাক্ষাৎকারে অনুষ্কা জানিয়েছিলেন, মেয়েকে নিয়েই বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে নৈশভোজ সেরে ফেলেন তিনি। এতেই তাঁর শরীর ঝরঝরে থাকে। অসুখবিসুখ তেমন ভাবে ছুঁতেও পারে না।