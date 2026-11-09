অভিবাসন নীতিতে ‘বাড়াবাড়ি’ স্বীকার ট্রাম্পের, ক্ষমতার উত্তরসূরি নিয়েও অনিশ্চিত ইঙ্গিত

ভিনিউজ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর প্রশাসনের অভিবাসন বিরোধী কঠোর অবস্থান নিয়ে কিছুটা অনুশোচনার কথা স্বীকার করেছেন। একই সঙ্গে রিপাবলিকান পার্টির সাম্প্রতিক নির্বাচনী বিপর্যয়, ইরান যুদ্ধ, নিজের রাজনৈতিক উত্তরসূরি এবং পরিবারের ব্যবসায়িক স্বার্থ নিয়ে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সিবিএসের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘৬০ মিনিটস’-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব বিষয়ে কথা বলেন ট্রাম্প।
সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প স্বীকার করেন, অবৈধ অভিবাসীদের আটক ও বহিষ্কারে তার প্রশাসনের নেওয়া পদক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কঠোর হয়ে গেছে। বিশেষ করে যেসব অভিবাসী দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন এবং গুরুতর কোনো অপরাধে জড়িত নন, তাদের ক্ষেত্রেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া রাজনৈতিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করেন তিনি।
ট্রাম্প বলেন, ‘এটি খুব কঠোর হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয়, কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অতিরিক্ত কঠোরতা দেখানো হয়েছে।’ তার এই বক্তব্যকে অভিবাসন প্রশ্নে নিজের আগের অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ সরে আসার ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ ও অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েই তিনি ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর সেই নীতির প্রয়োগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মহলে সমালোচনা তৈরি হয়েছে। তবে নীতিতে বাস্তব কোনো পরিবর্তন আসবে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। কারণ, কঠোর অভিবাসন নীতির অন্যতম পরিকল্পনাকারী স্টিফেন মিলারকে ট্রাম্প সম্প্রতি তার নতুন চিফ অব স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।
গত সপ্তাহের নির্বাচনে রিপাবলিকানদের বড় ধরনের পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ট্রাম্প ইরান যুদ্ধ এবং প্রচারের দুর্বলতাকে দায়ী করেন। তবে নিজের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়াকে পরাজয়ের কারণ হিসেবে মানতে চাননি তিনি। তার দাবি, রিপাবলিকান প্রার্থীরা নিজেদের নির্বাচনী এলাকায় তার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে পারেননি।
ইরান যুদ্ধের বিষয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের বক্তব্য নিয়েও কথা বলেন ট্রাম্প। ভ্যান্স সম্প্রতি এক লেখায় রিপাবলিকানদের নির্বাচনী বিপর্যয়ের পেছনে ইরান যুদ্ধের প্রভাবের কথা তুলে ধরেছিলেন। ট্রাম্প জানান, ভ্যান্স তার কাছে লেখাটি সম্পর্কে মতামত জানতে চেয়েছিলেন। তিনি তাকে নিজের অনুভূতি অনুযায়ী লিখতে বলেছিলেন। তবে ট্রাম্পের প্রত্যাশা ছিল, ভ্যান্স যুদ্ধের সিদ্ধান্তের প্রতি আরও জোরালো সমর্থন জানাবেন। ট্রাম্প বলেন, আবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পেলে তিনি নিঃসন্দেহে একই সিদ্ধান্ত নিতেন।
নিজের রাজনৈতিক উত্তরসূরি নিয়েও স্পষ্ট কোনো প্রতিশ্রুতি দেননি ট্রাম্প। ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জেডি ভ্যান্স প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে তাকে সমর্থন করবেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘সম্ভবত, তবে নিশ্চিত নয়।’ এমনকি ভবিষ্যৎ প্রার্থী বাছাইয়ে নিজেকে জড়িত না রাখার কথাও ভাবছেন বলে জানান তিনি। তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর প্রশংসা করে তাকে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন।
সাক্ষাৎকারের শেষদিকে ব্যক্তিগত শত্রুদের ক্ষমা করার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ট্রাম্প বলেন, তিনি কয়েকজন প্রতিপক্ষকে ঘৃণা করেন এবং তাদের ক্ষমা করতে পারবেন বলে মনে করেন না। এমনকি ভবিষ্যতে ঈশ্বরের বিচারের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টি সামনে এলেও নিজের অবস্থান বদলানোর সম্ভাবনা নাকচ করেন তিনি।
এ ছাড়া পরিবারের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসা নিয়ে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগও আলোচনায় আসে। ট্রাম্প দাবি করেন, তার এক ছেলে পরিবারের অর্থসম্পদ দেখাশোনা করেন এবং বিনিয়োগের বড় অংশ ওয়াল স্ট্রিটের বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পরিবারের ক্রিপ্টো ব্যবসা থেকে তার বিপুল অর্থ উপার্জনের বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। তবে এসব ব্যবসায় তার সরাসরি কোনো ভূমিকা নেই বলে দাবি করেন তিনি।
সব মিলিয়ে সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প একদিকে অভিবাসন নীতির কঠোরতা নিয়ে সীমিত অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে যুদ্ধ, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং নিজের উত্তরসূরি প্রশ্নে অনড় অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। রিপাবলিকানদের নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর তার এই বক্তব্য মার্কিন রাজনীতিতে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
-cnn