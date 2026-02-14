শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও সংস্কৃতির চর্চা নিশ্চিত করতে হবে- সাবরিনা

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি:
গোপালগঞ্জ-১ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য সেলিমুজ্জামান সেলিমের সহধর্মিনী ও দৈনিক জনকন্ঠ পত্রিকার অনলাইন ও ডিজিটাল প্লাটফর্মের উপদেষ্টা সাবরিনা বিনতে আহমেদ বলেন, শিশুরাই আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আজকের এই ছোট ছোট শিক্ষার্থীরাই একদিন দেশ ও সমাজের নেতৃত্ব দেবে। তাই তাদের সঠিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও সংস্কৃতির চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।
শনিবার (১৪ ফ্রেব্রুয়ারি) কাশিয়ানীর মাজড়া আলহেরা কিন্ডার গার্টেন আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, শুধু বইয়ের পড়াশোনা নয়, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড একটি শিশুর মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এমন আয়োজন শিশুদের আত্মবিশ্বাসী ও সৃজনশীল করে তোলে।
এসময় অনেকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাশবন সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক কবি মিন্টু হক, সমাজসেবী ইভা আহমেদ, প্রধান শিক্ষক মোঃ আকরাম হোসেনসহ অনেকে।