লন্ডন হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার আকবর হোসেনের পদত্যাগ

লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন সাংবাদিক আকবর হোসেন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণ দেখিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে নিজেই জানিয়েছেন।
শুক্রবার (১০ এপ্রিল) রাতে ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে আকবর হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে উল্লেখ করেন, ‘আমি লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের মিনিস্টার (প্রেস) পদ থেকে পদত্যাগ করেছি।’
পদত্যাগের কারণ স্পষ্ট করে তিনি জানান, একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিস্থিতির কারণে লন্ডনে বর্তমান দায়িত্ব পালন চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। একইসঙ্গে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, তাঁর এই সিদ্ধান্তের পেছনে অন্য কোনো রাজনৈতিক বা পেশাগত কারণ নেই।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের নভেম্বরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আকবর হোসেনকে দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার হিসেবে নিযুক্ত করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, অন্য সব পেশা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার শর্তে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
কূটনৈতিক এই মিশনে যোগদানের আগে আকবর হোসেন দীর্ঘকাল বিবিসি বাংলার ঢাকা অফিসে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।