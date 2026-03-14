রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা, কিছুটা কমতে পারে তাপমাত্রা

রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আজ বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। একই সঙ্গে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে বলেও পূর্বাভাসে উল্লেখ করা হয়েছে।
আবহাওয়াবিদদের মতে, আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে এবং দুপুর বা বিকেলের দিকে হঠাৎ করে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি কিংবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এতে করে দিনের তাপমাত্রা কিছুটা কমে স্বস্তি ফিরে আসতে পারে।
বিশেষ করে ঢাকাসহ দেশের মধ্যাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু জায়গায় বজ্রসহ বৃষ্টির প্রবণতা বেশি থাকতে পারে। কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াও বয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।
গত কয়েকদিন ধরে গরম ও ভ্যাপসা আবহাওয়ার কারণে জনজীবনে কিছুটা অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল। তবে আজকের সম্ভাব্য বৃষ্টিপাতের কারণে তাপমাত্রা সামান্য কমে আবহাওয়ায় স্বস্তি ফিরতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, বজ্রবৃষ্টির সময় খোলা জায়গায় অবস্থান না করা এবং গাছের নিচে আশ্রয় না নেওয়ার জন্য সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।