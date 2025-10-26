মেট্রো স্টেশন থেকে পড়া বিয়ারিং প্যাডের আঘাতে যুবক নিহত

মেট্রো স্টেশন থেকে পড়া বিয়ারিং প্যাডের আঘাতে এক যুবক যুবক নিহত হয়েছেন । আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর থেকে মেট্রোরেল চলাচল স্থগিত রয়েছে।
তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে আরও জানান, মৃত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন) ইফতেখার হোসেন জানান, স্টেশনের উপরের অংশের একটি বিয়ারিং প্যাড পড়ে যায়।
তিনি বলেন, ‘নিরাপত্তার কারণে দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে মেট্রো রেলের সব চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।’ মেট্রোরেলের ৪৩২ ও ৪৩৩ নম্বর পিয়ার মাঝামাঝি এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।
এর আগেও গত বছরের ১৮ সেপ্টেম্বর ফার্মগেট মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি বিয়ারিং প্যাড সরে যাওয়ার ঘটনায় দীর্ঘ সময় ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখতে হয়। সেতু ও মেট্রোরেলের মতো উঁচু কাঠামোয় ভায়াডাক্ট ও পিয়ারের মাঝখানে বিয়ারিং প্যাড স্থাপন করা হয়।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলোর কাজ হলো ওপরের কাঠামো থেকে পিয়ারে ভার স্থানান্তর করা এবং ট্রেন চলাচলে সৃষ্ট কম্পন শোষণ করা।