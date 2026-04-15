মেজাজ হারালেন কারিনা ?

ভিনিউজ ডেস্ক : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুরের ম্যাচ উপভোগ করতে পরিবারসহ মাঠে উপস্থিত ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান। অভিনেত্রীর সঙ্গে ছিলেন সাইফ আলি খান, তাদের সন্তান তৈমুর ও জেহ এবং ইব্রাহিম আলি খান, যিনি সাইফ আলি খানের আগের পক্ষের সন্তান। সেখানেই মেজাজ হারাতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। এমনকি সাইফের দিকে তাকিয়ে খানিকটা ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। পুরো মুহূর্তটাই ক্যামেরা বন্দি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে।

সবাই মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের জার্সি পরে গ্যালারি থেকে দলকে সমর্থন করছিলেন। একাধিক ভিডিওতে পরিবারকে বেশ আনন্দ ও মজা নিয়ে খেলা উপভোগ করতে দেখা গেছে। এসবেরই মাঝে একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে, যা পরিবারের বিব্রতকর একটি মুহূর্ত দেখা যায়।

ভাইরাল হওয়া ফুটেজে দেখা যায়, স্টেডিয়ামের ভেতরে একটি লিফটের কাছে পরিবারটি অপেক্ষা করছে, এমন সময় সেখানে বিশাল ভিড় জমে যায় এবং ভক্তরা ছবি তোলার চেষ্টা করতে থাকে। এই ব্যস্ত মুহূর্তে কারিনাকে বেশ অস্বস্তিতে দেখা যায় এবং তিনি কাছের একজনের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ে জড়িয়ে পড়েন। যদিও এর কারণ স্পষ্ট নয়। একপর্যায়ে সবাই মিলে যখন লিফটে গিয়ে উঠছেন, তখন সাইফের ওপরেও হালকা মেজাজ দেখিয়ে ফেলেন কারিনা কাপুর। তিনি সাইফের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন— কী হচ্ছে?

পূর্বের খবরআইএমএফ-বিশ্বব্যাংক থেকে বাড়তি অর্থসহায়তা পেতে পারে বাংলাদেশ
পরবর্তি খবরতুরস্কের স্কুলে আবার বন্দুক হামলা, নিহত ৪ জন

এই সংক্রান্ত আরো খবর...