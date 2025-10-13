মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের বিতর্কিত ভূমিকা, তারাই নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে: আমানউল্লাহ আমান

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

 

ভিনিউজ : বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানউল্লাহ আমান বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের বিতর্কিত ভূমিকা ছিল, তারা আজ পিআর পদ্ধতির নামে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ অভিযোগ তোলেন। আমানউল্লাহ আমান বলেন, ‘নির্বাচন বাংলাদেশে হবে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা করেছেন ২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে এই নির্বাচন ইনশাআল্লাহ হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশে এসে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন এবং নির্বাচনের প্রচারণায় তিনি বাংলাদেশে থাকবেন।’

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে একটি দল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করছে। বিশেষ করে বিএনপিকে কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডারের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে জেলে রাখা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতারা বিদেশে চিকিৎসা নিতে পারেন, কিন্তু বেগম জিয়াকে বিদেশে যেতে দেওয়া হয়নি। তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে নির্যাতন করা হয়েছে।

বিএনপির সাবেক এই ছাত্রনেতা আরও বলেন, সাইফউদ্দিন মনির স্বপ্ন ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জবাবদিহিমূলক সরকার গঠন। সেই লক্ষ্যেই আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

পূর্বের খবরএবারে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দিল্লিতে তালেবান মন্ত্রীর নতুন সাংবাদিক সম্মেলন
পরবর্তি খবরপিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে চাঁদাবাজদের জায়গা থাকবে না : গোলাম পরওয়ার

এই সংক্রান্ত আরো খবর...