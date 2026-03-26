মুকসুদপুরে মহান স্বাধীনতা দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি :
গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন করেছে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলা প্রশাসন। দিবসের প্রথম প্রহরেই শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি।
বুধবার (২৬ মার্চ) সকালে মুকসুদপুর উপজেলা চত্বরে অবস্থিত শহীদ বেদিতে গোপালগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য সেলিমুজ্জামান সেলিম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদ আশিক কবিরকে সঙ্গে নিয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
শ্রদ্ধা নিবেদনের এ আয়োজন ধীরে ধীরে পরিণত হয় এক সম্মিলিত জাতীয় আবেগে। পরে একে একে শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল, মুকসুদপুর থানা পুলিশ, মধুখালী-বোয়ালমারী-আলফাডাঙ্গা সার্কেলের এসপি শাহরিয়ার নাফিস এবং ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন।
এ ছাড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মুকসুদপুর শাখার পক্ষ থেকে গোপালগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য সেলিমুজ্জামান সেলিম উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুস ছালাম খান, সাধারণ সম্পাদক তারেকুল ইসলাম রাজু, পৌর বিএনপির সভাপতি আবুল বশার টুলটু বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মিন্টুসহ দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
এছাড়াও মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সরকারি মুকসুদপুর কলেজসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।
প্রতিটি সংগঠনের অংশগ্রহণে শহীদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন প্রজন্মের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন অংশগ্রহণকারীরা।
দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কুচকাওয়াজ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার মহান আদর্শ নতুন করে স্মরণ করা হয়।
মুকসুদপুরে স্বাধীনতা দিবসের এই আয়োজন শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং বাঙালির আত্মত্যাগ, গৌরবময় ইতিহাস ও স্বাধীনতার চেতনার এক জীবন্ত প্রতিফলন হয়ে উঠেছে।