ভূমিকম্পে আতঙ্ক নয়, এখন জরুরি সতর্ক থাকা: আবহাওয়া অধিদপ্তর

ভিনিউজ : রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ ভূমিকম্প অনূভূত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়।
ভূমিকম্পের পর মানুষের মধ্যে দুশ্চিন্তা বেড়েছে। অনেকেই ঘর থেকে বের হয়ে নিরাপদ জায়গায় অবস্থান নিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও নানা তথ্য ছড়িয়ে পড়েছে।

এ বিষয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ফারজানা সুলতানা বলেছেন, এই মুহূর্তে আতঙ্ক নয়, সতর্ক থাকতে হবে। মানুষকে আমরা শুধু একটাই পরামর্শ দেব—নিজেকে নিরাপদ স্থানে রাখুন, অযথা দৌড়াদৌড়ি বা গুজবের পেছনে ছুটবেন না।

তিনি জানান, প্রাথমিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, এমন ধরনের ভূমিকম্পের পর ছোটখাটো আফটারশক হতে পারে। কিন্তু সেই আশঙ্কা এখন পর্যন্ত বিশেষভাবে চোখে পড়ছে না। তিনি আরও বলেন, ভূমিকম্প হঠাৎ আসে। কিন্তু মানুষ প্রস্তুত থাকলে ক্ষতি কমানো যায়। সতর্ক থাকুন, ভয় নয়।

 

