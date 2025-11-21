ভুমিকম্প : বিশ্ববিদ্যালয়ে হলের ভবন থেকে লাফ দিয়ে ভিপিসহ ৬ শিক্ষার্থী আহত

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

 

ভিনিউজ : ঢাকায় শক্তিশালী ভূমিকম্পের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের তিনতলা এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের চারতলা থেকে নিচে লাফ দেওয়ায় ৬ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে হল সংসদের ভিপি রয়েছেন। আহত এক শিক্ষার্থীর অবস্থা গুরুতর।

মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের একজন শিক্ষার্থীর পা ভেঙে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

আহতরা হলেন- মুহসীন হল সংসদের ভিপি সাদিক হোসেন, অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল তানবীর, সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী আনজির হোসেন ও জুলফিকার আলী। অন্য দুই শিক্ষার্থীর নাম-পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

হলগুলোর কক্ষের জিনিসপত্রও তছনছ হয়ে গেছে। আবাসিক শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘ভূমিকম্পের পর ১০৫ নাম্বারের কক্ষের সব জিনিসপত্র নিচে পড়ে গেছে। আমরা এসে দেখে চমকে গেছি।’

ভূমিকম্পের সময় বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীরাও আতঙ্কিত হয়ে নিচে নেমে আসেন।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস-এর তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির মাত্রা ৫ দশমিক ৫। এর কেন্দ্রস্থল নরসিংদী। ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল।

ভূমিকম্পের পর রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে বাড়ি থেকে বের হন। তবে ফায়ার সার্ভিসের কাছে এখনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

 

পূর্বের খবরভূমিকম্পে আতঙ্ক নয়, এখন জরুরি সতর্ক থাকা: আবহাওয়া অধিদপ্তর
পরবর্তি খবরসশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপিত

এই সংক্রান্ত আরো খবর...