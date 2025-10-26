ভারতের হয়ে মিস ইউনিভার্স মঞ্চে লড়বেন মনিকা বিশ্বকর্মা

ভিনিউজ : ভারতের বিনোদন ইতিহাসে যোগ হতে চলেছে নতুন আরেক অধ্যায়। রাজস্থানের গর্ব মনিকা বিশ্বকর্মা এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে পা রাখতে চলেছেন মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এর মঞ্চে, যে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে থাইল্যান্ডে। জয়পুরে আয়োজিত মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া ২০২৫-এর গ্র্যান্ড ফাইনালে বিজয়ী হয়ে তিনি এই সুযোগ অর্জন করেছেন। খবর: সিয়াসাত ডটকম

গত সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে জয়পুর আলোকিত হয়ে উঠেছিল আলো ঝলমলে, সংগীত আর গ্ল্যামারে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ৪৮ প্রতিযোগী অংশ নেন এই বহুল প্রতীক্ষিত আসরে। উচ্ছ্বাস, আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার প্রদর্শনীতে সবাইকে পেছনে ফেলে মানিকা বিশ্বকর্মা শিরোপা জিতে নেন। তিনি তার সুনিপুণ উপস্থিতি, সৌন্দর্য ও আত্মবিশ্বাসের ছটায় বিচারকদের মুগ্ধ করেন। এদিকে প্রথম রানারআপ ঘোষণা করা হয় তানয়া শর্মাকে।

ঝলমলে এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয় জয়পুরের সিতাপুরায়, যেখানে হাজারো দর্শক প্রত্যক্ষ করেন সৌন্দর্য আর সংস্কৃতির অনবদ্য উৎসব। ফাইনাল এই পর্বে বিচারক হিসেবে ছিলেন মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়ার কর্ণধার নিখিল আনন্দ, মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া ২০১৫ খ্যাত অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা ফারহাদ সামজি। এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিখিল আনন্দ বলেন, ‘জয়পুরকে বেছে নেওয়া হয়েছে শহরটির সমৃদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার জন্য।’

তবে এই সন্ধ্যা ছিল কেবল প্রতিযোগিতার নয়, বিনোদনেরও। প্রতিযোগী ও শিল্পীরা পরিবেশন করেন জনপ্রিয় সব গান। এবারের আসরে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, দিল্লিসহ বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিযোগীরা অংশ নেন। প্রত্যেকেই তুলে ধরেন নিজেদের স্বকীয়তা, তবে শেষ পর্যন্ত মানিকার বুদ্ধিমত্তা, আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব বিচারকদের মন জয় করে নেন।

তার এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে মানিকা যুক্ত হলেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কৃতিত্ব অর্জন করা ভারতীয় সুন্দরীদের দলে।

এ বিষয়ে মিস ইউনিভার্স কর্তৃপক্ষ বলেন, পুরো দেশ এখন অপেক্ষা করছে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এ মানিকার অংশগ্রহণ দেখার জন্য, যেখানে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

