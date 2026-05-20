ভারতের রাজনীতি: পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের পরাজয় ও আঞ্চলিক শক্তির নতুন বাস্তবতা

ভিনিউজ : ভারতের সাম্প্রতিক রাজ্য নির্বাচনের ফলাফল দেশটির রাজনৈতিক বাস্তবতাকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস এবং তামিলনাড়ুতে এম. কে. স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাঝাগমের পরাজয় ভারতের আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তিগুলোর অবস্থান, সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর আলোচনা সৃষ্টি করেছে। বহু দশক ধরে ভারতের গণতন্ত্রে আঞ্চলিক দলগুলো স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি, জাতিগত পরিচয় এবং প্রাদেশিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আঞ্চলিক দলগুলোকে এখন নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যাশিত ফলের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও দলটি এখনও ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন। অপরদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আসন সংখ্যা বাড়াতে সক্ষম হলেও দেশের অধিকাংশ রাজ্যে শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রায় পনেরো বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যটির রাজনীতিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করেছে। এটি কেবল ক্ষমতার পরিবর্তন নয়; বরং একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতৃত্বের ক্লান্তি এবং জনসমর্থনের ক্ষয়ের প্রতিফলন।
পশ্চিমবঙ্গে এই পরাজয়ের ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতিতে এক ধরনের স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন, সংগঠন ও জনসংযোগের মাধ্যমে যে দলটি রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, তাদের অনেক নেতাকর্মী এখন আত্মসমালোচনা ও পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন। তবে রাজনৈতিক বাস্তবতা হলো, তৃণমূল কংগ্রেস এখনও পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি। ফলে দলটির পুনরুত্থানের সম্ভাবনা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি।
দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুতেও উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে। বহু দশক ধরে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাঝাগম এবং সর্বভারতীয় আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাঝাগম পর্যায়ক্রমে রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছে। এই দুই দল তামিল ভাষা, সংস্কৃতি ও আঞ্চলিক আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে এক অনন্য রাজনৈতিক ধারার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু এবার নতুন রাজনৈতিক শক্তি তামিলাগা ভেত্রি কাঝাগম, জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয়ের নেতৃত্বে, কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার গঠন করেছে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে আঞ্চলিক রাজনীতির গুরুত্ব এখনও অটুট থাকলেও পুরোনো দলগুলোর জায়গায় নতুন নেতৃত্ব উঠে আসছে।
ভারতের অন্যান্য রাজ্যের চিত্রও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঝাড়খণ্ডে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এবং পাঞ্জাবে আম আদমি পার্টি এখনও ক্ষমতায় রয়েছে। অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশে তেলুগু দেশম পার্টি এবং বিহারে জনতা দল ইউনাইটেড ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে সরকার পরিচালনা করছে। অর্থাৎ আঞ্চলিক দলগুলো একদিকে জাতীয় দলের প্রতিপক্ষ, অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী। এই দ্বৈত ভূমিকা ভারতের রাজনীতিকে আরও জটিল ও বহুমাত্রিক করে তুলেছে।
দক্ষিণ ভারত এখনও ভারতের আঞ্চলিক রাজনীতির প্রধান শক্তিকেন্দ্র। কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা এবং কেরালায় কংগ্রেস শক্ত অবস্থানে রয়েছে, আর তামিলনাড়ুতে আঞ্চলিক দলগুলোর প্রভাব অব্যাহত আছে। ভারতীয় জনতা পার্টি দক্ষিণ ভারতে কিছু আসনে সফল হলেও এখনও সেখানে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। এর প্রধান কারণ হলো দক্ষিণ ভারতের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ, যা আঞ্চলিক দলগুলোর জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের রাজনীতি এখনো সম্পূর্ণভাবে দুই মেরুতে বিভক্ত হয়ে যায়নি। যদিও ভারতীয় জনতা পার্টি এবং কংগ্রেস জাতীয় পর্যায়ে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অবস্থান করছে, তবুও আঞ্চলিক দলগুলোর প্রভাব অটুট রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় দলগুলোকে ক্ষমতায় যেতে হলে আঞ্চলিক দলগুলোর সমর্থন প্রয়োজন হয়। ফলে ভারতের গণতন্ত্রের বহুদলীয় চরিত্র এখনও শক্তিশালী।
বর্তমান সময়ে আঞ্চলিক দলগুলোর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো নিজেদের আদর্শিক অবস্থান সুস্পষ্ট করা এবং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলা। বিজেপির শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো এবং কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের মোকাবিলায় এককভাবে টিকে থাকা অনেক আঞ্চলিক দলের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই কংগ্রেসসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগিতা বাড়ানো তাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।
একই সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক শক্তির উত্থানও গুরুত্বপূর্ণ। তামিলনাড়ুতে বিজয়ের দল কিংবা অন্যান্য রাজ্যে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব প্রমাণ করছে যে ভারতীয় গণতন্ত্র এখনও পরিবর্তনশীল এবং প্রাণবন্ত। জনগণ যখন পুরোনো দলগুলোর প্রতি আস্থা হারায়, তখন নতুন নেতৃত্ব ও নতুন দল দ্রুত সমর্থন লাভ করতে পারে। এটি গণতন্ত্রের স্বাভাবিক শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ।
সবশেষে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয় এবং তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাঝাগমের পতন ভারতের আঞ্চলিক দলগুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা। তবে এটিকে আঞ্চলিক রাজনীতির সমাপ্তি হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বরং এটি পুনর্গঠন, আত্মসমালোচনা এবং নতুন কৌশল গ্রহণের একটি সুযোগ। ভারতের বহুদলীয় গণতন্ত্রের মূল শক্তি তার বৈচিত্র্য, এবং সেই বৈচিত্র্যের সবচেয়ে প্রাণবন্ত প্রকাশ ঘটে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই। ভবিষ্যতেও জাতীয় রাজনীতির ভারসাম্য রক্ষায় এবং গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদ অটুট রাখতে এই দলগুলোর ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে থাকবে।