বিশ্বকাপ ২০২৬ : আর্জেন্টিনার ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা

ভিনিউজ : বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনার অধিনায়ক হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপেও খেলবেন লিওনেল মেসি৷ বৃহস্পতিবার রাতে ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি৷ সেই দলে জায়গা পেয়েছেন ৩৮ বছর বয়সি সুপারস্টার৷

আর্জেন্টিনার ২৬ সদস্যের দলে অধিনায়ক হিসেবে আছেন ৩৮ বছর বয়সি সুপারস্টার লিওনেল মেসি৷২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে আর্জেন্টিনাকে তৃতীয় শিরোপা এনে দিয়েছিলেন মেসি৷ এবার খেলতে নামলে এটি হবে তার ষষ্ঠ বিশ্বকাপ৷ এর মধ্য দিয়ে পুরুষ ফুটবলে বিশ্বকাপের ছয়টি আসরে খেলা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পাশে নাম লেখাবেন তিনি৷

বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডও এখন মেসির দখলে৷ এখন পর্যন্ত তিনি খেলেছেন ২৬টি ম্যাচ৷

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ দল:

গোলরক্ষক: হুয়ান মুসো (আতলেতিকো মাদ্রিদ), গেরোনিমো রুই (মার্সেই), এমিলিয়ানো মার্তিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা)৷

ডিফেন্ডার: লেওনার্দো বালের্দি (মার্সেই), নিকোলাস তাগলিয়াফিকো (লিঁও), গনসালো মন্তিয়েল (রিভার প্লেট), লিসান্দ্রো মার্তিনেজ (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), ক্রিস্তিয়ান রোমেরো (টটেনহাম), নিকোলাস ওতামেন্দি (বেনফিকা), ফাকুন্দো মেদিনা (মার্সেই), নাহুয়েল মলিনা (আতলেতিকো মাদ্রিদ)৷

মিডফিল্ডার: লিয়ান্দ্রো পারেদেস (রিভার প্লেট), রদ্রিগো দি পল (ইন্টার মায়ামি), ভালেন্তিন বার্কো (স্ট্রাসবুর্গ), জিওভানি লো সেলসো (রিয়াল বেতিস), এজেকিয়েল পালাসিওস (বায়ার লেভারকুসেন), অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার (লিভারপুল), এনজো ফার্নান্দেজ (চেলসি)৷

ফরোয়ার্ড: হুলিয়ান আলভারেজ (আতলেতিকো মাদ্রিদ), লিওনেল মেসি (ইন্টার মায়ামি), নিকোলাস গনসালেস (আতলেতিকো মাদ্রিদ), তিয়াগো আলমাদা (আতলেতিকো মাদ্রিদ), জুলিয়ানো সিমিওনে (আতলেতিকো মাদ্রিদ), নিকো পাজ (কোমো), হোসে ম্যানুয়েল লোপেস (পালমেইরাস), লাওতারো মার্তিনেজ (ইন্টার মিলান)৷

 

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান: হারুন অর রশিদ (চেয়ারম্যন: এপেক্স ওয়েডিং)

প্রধান সম্পাদক: মেজর (অবঃ) এএসএম শামসুল আরেফিন (সাব সেক্টর কমান্ডার)

সম্পাদক: জয়ন্ত আচার্য (বি.এস.এস. (অনার্স), এম.এস.এস. - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।)

আর্ন্তজাতিক সংবাদ বিষয়ক সম্পাদক: রাকিবুল হাসান অন্তু

ইমেইল: vnewscp2@gmail.com || বিজ্ঞাপন: vnews.sales@gmail.com

