বিয়ে আর সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মুখ খুললেন শমিতা শেঠি

ভিনিউজ : বলিউড অভিনেত্রী শমিতা শেঠি সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বয়স ও অবিবাহিত জীবন নিয়ে কটূক্তির শিকার হলেও চুপ থাকেননি। বরং সমালোচকদের সরাসরি জবাব দিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের গল্প বিভাগে এক সমালোচনামূলক মন্তব্যের ছবি প্রকাশ করে শমিতা লেখেন, বয়স বাড়া জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম। তিনি বলেন, “সময়ের সঙ্গে মানুষ বদলাবে, সৌন্দর্যও চিরস্থায়ী নয়।” একই সঙ্গে নিজের বর্তমান জীবন নিয়ে সন্তুষ্টির কথাও জানান এই অভিনেত্রী। তার ভাষায়, তিনি সুস্থ, কর্মক্ষম ও সুখী—আর সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

একজন মন্তব্য করেছিলেন, “সময়মতো বিয়ে করলে এখন আপনার সন্তান বড় হয়ে যেত।” এর জবাবে শমিতা পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেন, “বিয়ে করে কী এমন অর্জন করেছেন ভাই?” অবিবাহিত নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিরও সমালোচনা করেন তিনি। শমিতা বলেন, কেন শুধু বয়স নিয়ে কটাক্ষ করতে অবিবাহিত নারীদের অনুসরণ করা হয়? কেন এখনো পুরুষতান্ত্রিক ও গুহামানবসুলভ চিন্তাভাবনা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়?

২০০০ সালে মহব্বতে সিনেমার মাধ্যমে অভিনয়ে অভিষেক হয় শমিতার। এরপর তিনি ‘জেহের’, ‘ফরেব’ ও ‘ক্যাশ’-এর মতো সিনেমায় অভিনয় করেন। পরে বিভিন্ন বাস্তবধর্মী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েও আলোচনায় আসেন এই অভিনেত্রী।

কয়েক বছর আগে অভিনেতা রাকেশ বাপট–এর সঙ্গে তার সম্পর্কের গুঞ্জন শোনা গেলেও ২০২২ সালে তারা আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা জানান শমিতা।

